Noruega detiene a presunto espía ruso

La semana en imágenes (del 17 al 23 de septiembre de 2018)

"Game of Thrones" se alza con el Emmy a la mejor serie de drama

"Game of thrones" de HBO ganó el premio a mejor serie de drama en la entrega número 70 de los Emmy, que destacan lo mejor de la televisión. En la categoría drama, la serie de HBO se enfrentó a "The Americans", "The Crown", "Stranger Things", "This is Us", "Westworld" y "The Handmaid's Tale". (17.09.2018)