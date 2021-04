"Nomadland" la gran ganadora de la 93ª edición de los Óscar

La entrega de los premios Óscar -distanciada y única en la era de la pandemia- comenzó este domingo (25.04.2021) cuando la actriz y directora Regina King entró en la estación de trenes del histórico centro de Los Ángeles con una estatuilla dorada.

Los premios de la Academia se celebraron en persona y en una decorada estación de tren -para permitir el distanciamiento social- en una ceremonia que reunió a las grandes estrellas de Hollywood por primera vez en más de un año.

"Televisión en vivo, aquí vamos. ¡Bienvenidos a la 93ª edición de los Óscar!", dijo King. "Ha sido un año tremendo y todavía estamos en medio de él. Estamos de luto por la pérdida de muchos", agregó. La directora recordó que las personas invitadas, la mayoría de las cuales no llevaban mascarillas, "han sido vacunadas, testeadas, vueltas a testear, están socialmente distanciadas y siguen rigurosos protocolos".

Nomadland: mejor película

Nomadland, un híbrido de road movie, western, drama y documental sobre la vida itinerante de estadounidenses marginados, ganó el Óscar a la mejor película, el máximo premio de la industria cinematográfica.

La elogiada película de la directora china Chloé Zhao triunfó sobre El padre, Judas y el Mesías Negro, Mank, Minari, Young Promising Woman, El sonido del metal y El juicio de los 7 de Chicago.

Frances McDormand: la mejor actriz

Frances McDormand ganó el Óscar a la mejor actriz por Nomadland, la tercera estatuilla que consigue en su carrera tras las que logró por Fargo (1996) y por Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (2017).

La protagonista de Nomadland se unió así la élite de Hollywood, gracias a su poco glamoroso retrato de una viuda afligida que vive en una vieja camioneta. McDormand se convierte en la séptimo intérprete que obtiene tres premios de la Academia y la cuarta mujer en lograr esta hazaña después de Meryl Streep, Ingrid Bergman y Katharine Hepburn, quien se encuentra sola en la cima con cuatro estatuillas.

Anthony Hopkins: el mejor actor

En tanto, Anthony Hopkins ganó el Óscar al mejor actor por su elogiada interpretación de un anciano que sufre demencia en la película The Father.

Hopkins, quien a los 83 años es el actor de mayor edad en ganar un Óscar competitivo, superó al fallecido Chadwick Boseman, cuyo papel en La madre del blues le valió un Globo de Oro póstumo tras su muerte de cáncer a los 43 años. Además, venció a Riz Ahmed (El sonido del metal), Gary Oldman (Mank) y Steven Yeun (Minari).

Chloé Zhao: la mejor dirección

Chloe Zhao, la cineasta nacida en Pekín y cuyas películas independientes narran la vida en el corazón de Estados Unidos, se convirtió en la segunda mujer en ganar un Óscar a la mejor dirección. A lo largo de casi un siglo tan solo cinco mujeres habían sido candidatas en esta categoría, siendo Kathryn Bigelow la única ganadora por The Hurt Locker en el año 2010.

La realizadora de 39 años cautivó a la Academia con su tercer film Nomadland, un drama de ficción que bordea lo documental sobre la comunidad de estadounidenses mayores que viven en casas rodantes y consideran que la carretera es su hogar. Zhao venció a Lee Isaac Chung (Minari), Emerald Fennell (Promising Young Woman), David Fincher (Mank) y Thomas Vinterberg (Another Round).

Yuh-Jung Youn: la mejor actriz de reparto

La surcoreana Yuh-Jung Youn cumplió los pronósticos y se llevó el Óscar a la mejor actriz de reparto por su interpretación en Minari. La actriz se impuso en esta categoría a las también nominadas Maria Bakalova (Borat Subsequent Moviefilm), Glenn Close (Hillbilly Elegy), Olivia Colman (The Father) y Amanda Seyfried (Mank).

En uno de los discursos más entrañables y divertidos de la noche, Yuh-Jung Youn bromeó con que estaba "encantada" de conocer por fin a Brad Pitt, el encargado de entregar ese galardón. También ironizó con que fuera de Corea del Sur mucha gente pronuncia mal su nombre. "Pero esta noche están todos perdonados", dijo.

Daniel Kaluuya: el mejor actor de reparto

Daniel Kaluuya ganó el Óscar al mejor actor de reparto por su papel de Fred Hampton, el fallecido líder de la organización política Black Panther, en el film Judas y el Mesías Negro. Se impuso a su coprotagonista en la película, Lakeith Stanfield, así como a Sacha Baron Cohen (El juicio de los 7 de Chicago), Leslie Odom, Jr. (Una noche en Miami) y Paul Raci (Sonido de Metal).

Another Round: la mejor película internacional

En tanto, la película danesa Another Round (Otra ronda), sobre el pacto de cuatro maestros cansados del mundo que pasan los días borrachos en un "experimento" poco científico, ganó el Óscar a la mejor película internacional. La comedia dramática dirigida por Thomas Vinterberg que se sumerge en los altibajos del culto danés a la bebida se alzó frente a Better Days (Hong Kong), Collective (Rumania), The Man Who Sold His Skin (Túnez) y ¿Quo Vadis, Aida? (Bosnia).

Soul: la mejor película de animación

Soul, una comedia dramática de Pixar sobre el significado de la vida, ganó el Óscar a la mejor película animada. También es la primera película de Pixar con un protagonista afrodescendiente. La cinta, que cuenta la historia de Joe Gardner, un humilde profesor de música de la secundaria en Nueva York que aspira a ser un pianista de jazz, se impuso a Unidos, Más allá de la Luna, Shaun, el cordero: la película - Granjaguedon y Wolfwalkers: Espíritu de lobo.

Tres sonidistas mexicanos ganan el Óscar por El sonido del metal

Los mexicanos Carlos Cortés, Michelle Couttolenc y Jaime Baskcht ganaron el Óscar en la categoría Mejor Sonido por la película El sonido del metal. "Gracias por reconocer que el sonido es algo muy importante al hacer películas. Creo que esta película capta esa idea muy bien", dijo Baskcht, en declaraciones al margen de la ceremonia. "Querría agradecer a México", dijo de su lado Cortés, quien se dijo "abrumado" por la distinción.

