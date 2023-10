Nobel para Jon Fosse: literatura que "da voz a lo indecible"

Fue galardonado por "sus innovadoras obras de teatro y prosa, que dan voz a lo indecible", indicó la Academia Sueca. Jon Fosse se contaba desde hace años entre los candidatos al Nobel de Literatura. Al otorgárselo, se destacaron ahora sus novelas, conocidas por su estilo minimalista.

El autor laureado dijo sentirse "muy feliz", pero reconoció también tener un poco de miedo a toda la notoriedad que acarrea el Premio Nobel. "Lo veo como un premio a la literatura que ante todo pretende ser literatura, sin otras consideraciones", declaró en un comunicado.

Sus obras de teatro son sombrías y marcadas por los silencios dieron fama al escritor noruego. Sus textos suelen tener un dejo melancólico y místico. El periódico francés Le Monde lo llamó "el Beckett del siglo XXI".

La obra de Fosse es prolífica. Y también posee una serie de galardones, como el Premio Ibsen, que obtuvo por su obra "El Nombre".

"Todo lo que escribo es una forma de plegaria"

Nació en 1959 en Hausgesund, Noruega. Y, en 1983, publicó su primera novela: "Rojo, negro". Le siguieron otras muchas, además de relatos, poemas, ensayos e incluso libros infantiles.

Su primera obra de teatro "And We'll Never Be Parted" (Y nunca nos separaremos) fue estrenada en 1994. Posteriormente, escribió cerca de 40 piezas más.

En 1999, Jon Fosse alcanzó el éxito como dramaturgo a nivel internacional, con la puesta en escena de "Alguien vendrá". De acuerdo con la página web del Premio Premio Booker, sus obras han sido traducidas a 50 idiomas y escenificadas más de un millar de veces.

Desde 2022, Fosse es miembro de la Academia de las Artes de Berlín. Su obra en prosa "Trilogía" le valió en 2015 el premio literario del Consejo Nórdico, el galardón literario más renombrado de Escandinavia.

Las obras de Jon Fosse han sido traducidas a unos 50 idiomas. Imagen: Pontus Lundahl/TT/IMAGO

Impresionante resulta también su "Septología" (2019-2021), que incluye tres volúmenes: "El segundo nombre", "Yo es otro" y "Un nuevo nombre": En 1.250 páginas, un artista que envejece reflexiona sobre el arte y Dios.

En una entrevista con la revista "New Yorker", Fosse afirmó que no se trataba de una obra autobiográfica. El escritor se convirtió en 2013 al catolicismo y reconoce ser un hombre creyente. "Todo lo que escribo es una forma de plegaria", dijo recientemente al periódico suizo Neue Züricher Zeitung.

"Pariente espiritual de Beckett"

El crítico literario alemán Denis Scheck aplaudió la concesión de Premio Nobel de Literatura a Jon Fosse. "Me alegro por él. Lo considero una excelente elección", declaró a la agencia de noticias dpa, subrayando que la de Fosse es verdadera literatura de talla mundial. En su opinión, se trata de un autor que ha encontrado nuevas formas de expresión de la soledad humana y un "pariente espiritual de Samuel Beckett".

Hablando con el medio Redaktionsnetzwerk Deutschland, agregó: "Su lenguaje ejerce una atracción, que parte del ritmo de las reiteraciones y omisiones". Además, opinó que no se debe menospreciar tampoco la carga religiosa de los textos de Fosse.

(ers/rml)