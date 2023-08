Noah Lyles, nuevo campeón mundial de 100 metros lisos

El velocista estadounidense Noah Lyles, vigente doble campeón de los 200 metros, estrenó su cuenta de títulos en los 100 metros al imponerse en la final de esa prueba en el Mundial de Atletismo este domingo (20.08.2023) en Budapest. Estados Unidos, que batió ayer el récord mundial de 400 metros relevos, sigue reinando en los 100 metros del Mundial después de la 'era Bolt'.

Lyles, de 26 años, se encargó de calentar a su llegada a la capital húngara la previa de este Mundial. "Aspiro a lograr tres medallas de oro (100, 200 y relevo 4x100) y batir el récord del mundo de Usain Bolt en el 200. Correré en 9.65 el 100 y el 200 en 19.10", dijo. El comentario enfadó a su compatriota Fred Kerley, que en el pasado Mundial de Eugene ganó el oro y que en Budapest cayó eliminado en las semifinales junto a otro aspirante al podio, el italiano Marcell Jacobs, que esta temporada ha estado mermado por las lesiones.

El primer objetivo de Noah Lyles, el de ganar los 100, lo consiguió en la segunda jornada de los Mundiales, aunque no con el récord de Usain Bolt (9.58) en Berlín el 16 de agosto de 2009. Lyles venció en el Centro Nacional de Atletismo de Budapest con 9.83, la mejor marca mundial del año y también la suya propia, que estaba en 9.86.

El segundo cajón del podio fue para el atleta de Botsuana Letsile Tebogo, que paró el crono en 9.88, misma marca pero que con mejores milésimas que el británico Zharnel Hughes, que se colgó el bronce. Tras confirmarse en los videomarcadores los cronos oficiales y tras unos momentos de tensión, Lyles no ocultó su euforia: "Dijeron que no podía lograrse. Dijeron que yo no era el elegido. Pero gracias a Dios, lo soy", afirmó dirigiéndose a una cámara en la pista.

