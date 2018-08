No solo Argentina: la crisis alcanza a las potencias emergentes

Los candidatos a la presidencia de Brasil

Los pequeños

Entre los candidatos de formaciones más pequeñas se cuentan el ex banquero liberal Joao Amoedo (Novo), y la activista sindical Vera Lúcia, (PSTU). José María Eymael (DC) disputa su cuarta eleccion. El evangelista Cabo Daciolo se presenta como candidato de Patriota (ex PEN) y, Joao Vicente, hijo del ex presidente Joao Goulart, se presenta por el PPL.

Autor: Jean-Philip Struck