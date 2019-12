No se pudo comprobar el éxito del chino que dijo haber modificado bebés inmunes al VIH

En noviembre de 2018, el supuesto nacimiento de dos bebés genéticamente modificados en China causó horror en todo el mundo. En YouTube, el científico responsable anunció que habían cambiado su material genético con la ayuda de las tijeras del gen CRISPR/Cas para que los bebés quedaran inmunes al VIH. Sin embargo, no presentó evidencia. Incluso las identidades de las gemelas, conocidas bajo los seudónimos de Lulu y Nana, no fueron reveladas.

Por primera vez se han publicado extractos del supuesto informe de investigación del científico chino en la revista Technology Reviews, junto con una evaluación realizada por cuatro expertos. Estos consideran que las declaraciones de He Jiankui sobre manipulación genética son muy dudosas.

¿Ingeniería o mutación natural?

El científico había afirmado haber incorporado una mutación natural que protege contra el VIH en la composición genética de las niñas. Sin embargo, los datos en el informe de investigación no pueden confirmar eso. Más bien, las secuencias genéticas mostradas se parecerían simplemente a la mutación natural. No se ha probado si los cambios proporcionan protección contra el VIH. Las afirmaciones de Jiankui son, por lo tanto, una "tergiversación obvia", concluyen los científicos.

Además, según los datos disponibles, no se puede descartar que la intervención en el ADN haya dado lugar a mutaciones adicionales no intencionales. Los llamados "efectos fuera del objetivo” ocurren con frecuencia en relación con modificaciones genéticas y pueden conducir a graves problemas de salud.

Las gemelas habían sido concebidas por inseminación artificial, según el científico chino. El habría cambiado el ADN para proteger de la infección con VIH a las niñas, cuyo padre porta el virus. Sin embargo, la protección contra el VIH también se puede lograr por otros medios hoy en día.

¿Cómo conseguir ser tratado siendo portador del VIH en China?

Sin embargo, la infección del padre podría haber jugado un papel crucial en la decisión de de recurrir a tratamientos de ingeniería genética. Las personas infectadas por el VIH en China no pueden recibir tratamientos de fertilidad. Por lo tanto, es concebible que la pareja solo haya dado su consentimiento a la ingeniería genética para obtener dicho tratamiento. Eso es lo que sospechan los expertos.

Technology Reviews había recibido un informe de investigación inédito titulado "Nacimiento de gemelas después de la edición del genoma para la resistencia al VIH". La fuente no fue revelada. Hasta hoy no hay información alguna sobre el paradero de He Jiankui ni de las chicas Lulu y Nana. El científico fue suspendido por "poner en riesgo el estado de salud de las bebés”.

(jov/er)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en