"No maté a nadie", dice principal acusado de atentados de 2015 en París

Salah Abdeslam, el principal sospechoso de los ataques yihadistas coordinados que dejaron 130 muertos en París en noviembre de 2015, aseguró este miércoles (09.02.2022) a un tribunal francés que nunca había matado o herido a nadie.

"Quería decir hoy que no maté a nadie y que no lastimé a nadie. No causé ni un rasguño", dijo Abdeslam a la corte durante el interrogatorio.

"Es importante para mí decir esto, porque desde el inicio de este caso, la gente no ha dejado de calumniarme”, agregó.

Se cree que el franco-marroquí de 32 años es el único miembro sobreviviente del comando islamista sospechoso de llevar a cabo los ataques con armas y bombas contra seis restaurantes y bares, la sala de conciertos Bataclan y el estadio nacional de fútbol.

También es el único de entre los 20 acusados en ser ​​directamente señalado de asesinato, intento de asesinato y toma de rehenes. Los investigadores alegan que su chaleco explosivo no funcionó y que huyó de la capital francesa en las horas posteriores al ataque.

Abdeslam se describió a sí mismo como un soldado del Estado Islámico cuando comenzó el juicio en septiembre, pero aún no ha sido interrogado sobre su presunto papel en la noche de los ataques.

Además, también le afirmó al tribunal que nunca había viajado a Siria.

"Todos los días luchan, todos los días se sacrifican”, dijo sobre los insurgentes del Estado Islámico.

