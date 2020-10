No le dan la ciudadanía alemana por no darle la mano a una mujer

Los buenos modales en Alemania

Protocolo al teléfono

Al hablar por teléfono también se usa la forma de respeto: "usted". Es decir, cuando llamamos a sitios públicos o pedimos información formal. Pero ante todo hay que presentarse: "Buenos días, me llamo...". (Guten Tag, mein Name ist...). No le asombre si al llamar a alguien a casa, le responden con el apellido.