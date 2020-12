No hay drones de combate para la Bundeswehr, por ahora

Desde la perspectiva de la Bundeswehr, el momento no podría ser más favorable: en los próximos meses, las fuerzas armadas alemanas recibirán cinco nuevos drones Heron TP. El dron puede dar vueltas por el cielo durante más de 30 horas, controlado de forma remota desde una estación terrestre. Incluso con mal tiempo, el Heron TP, que está siendo construido por la compañía de armas israelí Israel Aerospace Industries, envía imágenes de casas, automóviles o personas a la tierra en tiempo real.

Para estos nuevos drones, exige la Bundeswehr, hay que comprar las armas adecuadas lo antes posible. Esto es, misiles que pueden atacar objetivos en tierra. El plan era que el Bundestag diera el visto bueno a la compra de esos cohetes antes de Navidad. El Ministerio de Defensa ya había preparado el acuerdo de compra.

Líderes socialdemócratas con reservas

Pero, por el momento, no habrá armas para estos drones de Alemania: los socialdemócratas, que gobiernan el país en coalición con los democrata cristianos y los socialcristianos de Angela Merkel, habían dado señales de aprobación, pero la cúpula del partido se ha plantado ahora en contra. "La línea entre defender los cuerpos y vidas de nuestros soldados y matar vía joystick es muy delgada", arguentó el líder del Partido Socialdemócrata (SPD), Norbert Walter-Borjans. Y se quejó de que el tema aún no había sido suficientemente debatido.

Esta actitud encontró incomprensión en el Bundestag, la cámara baja del Parlamento alemán, tanto entre los defensores como entre los opositores del armamentismo. Todos coinciden en que este punto ha sido objeto de controversia durante años. "Ya se han intercambiado los argumentos sobre este tema", afirmó Tobias Lindner, de Los Verdes, en el debate sobre el presupuesto de Defensa, la pasada semana. Se puede estar a favor o en contra de armar los drones, dijo a los socialdemócratas, pero hay que decidirse.

La Bundeswehr espera que se construyan cinco nuevos drones Heron TP en Israel.

"Condenados a observar"

La ministra de Defensa, Annegret Kramp-Karrenbauer (democristiana), también reaccionó con frialdad a las objeciones de la cúpula socialdemócrata. En los últimos meses, y a petición de los socialdemócratas, su cartera organizó rondas de discusión sobre el tema. Se invitó a soldados, abogados internacionales, expertos en defensa y políticos a intercambiar sus argumentos.

En estas audiencias, los soldados describieron cómo han observado ataques a campamentos o patrullas de la Bundeswehr utilizando drones de reconocimiento. Sin poder hacer otra cosa que observar. En sus misiones en Afganistán y Mali, la Bundeswehr utiliza el Heron 1, predecesor del Heron TP, desarmado.

Esta "condena a observar" es "una situación particularmente estresante" para los pilotos de drones, se quejó André Wüstner, presidente de la Bundeswehrverband, en una audiencia en el Bundestag, en octubre. Con la ayuda de drones de combate, los campamentos, convoyes y patrullas en el extranjero podrían estar mejor protegidos. Hasta ahora, en situaciones de peligro, es necesario solicitar que aviones de combate vuelen al lugar del incidente. En el interín, puede pasar un tiempo valioso.

La ministra de Defensa Kramp-Karrenbauer quiere equipar a la Bundeswehr con drones de combate, pero sus socios de coalición en Berlín no están de acuerdo.

La ministra de Defensa y líder democristiana, Annegret Kramp-Karrenbauer, criticó que si la Bundeswehr no consigue drones de combate, "estamos poniendo en riesgo negligentemente la vida de los soldados". Su partido ha abogado durante mucho tiempo por armar estos drones.

Mejor protección para los soldados

El argumento de la protección tiene muchos partidarios en el Bundestag. En otros ejércitos, los drones armados han sido durante mucho tiempo algo natural, enfatizó Henning Otte, portavoz de política de defensa del grupo parlamentario de democristinanos y socialcristianos (CDU/CSU). Es "inmoral negar a nuestros soldados la tecnología que protege a las personas y la vida". En Europa, Francia y Gran Bretaña utilizan drones armados, lo mismo que Serbia y Ucrania.

Recientemente, incluso políticos socialdemócratas especializados en Defensa se habían sumado a esta postura. Según Eva Högl, comisaria de Defensa del Bundestag alemán, por ejemplo: los drones armados aumentarían la seguridad de los soldados en acción, "porque ofrecen formas más flexibles de reaccionar ante las amenazas". Un requisito previo sería que las reglas de operación de los drones estuvieran claramente definidas y controladas por el Bundestag. Pero, como es evidente, los partidarios socialdemócratas de armar los drones no consiguieron imponerse. El partido sigue dividido en ese tema.

"No son la panacea"

Pero, ¿cuán poderoso es realmente el argumento de la protección? Eso depende en gran medida del escenario de aplicación, dice la experta en drones Anja Dahlmann de la Fundación de Ciencia y Política (SWP) de Berlín. Para la defensa nacional, la tarea principal de la Bundeswehr, los drones de combate no son necesarios: "En el caso de la defensa nacional, el espacio aéreo probablemente también sería impugnado. Así que estos drones tan pequeños y lentos serían derribados muy rápidamente". Con una velocidad máxima de vuelo de 400 kilómetros por hora, el Heron TP es, al igual que otros drones de su clase, relativamente lento.

Según el Ministerio de Defensa de Armenia, la imagen muestra el derribo de un dron azerbaiyano.

Es diferente en las misiones en el extranjero, en las que la Bundeswehr se ve amenazada con ataques de insurgentes o grupos terroristas. Podría ser útil poder combatir directamente un peligro reconocido. Pero, advierte Dahlmann en entrevista con DW, los drones armados "no son la panacea". En la discusión, a veces se da la impresión de que los soldados alemanes estarían "maravillosamente protegidos por drones armados y ya no podrían pasarles nada. Pero no es así". Para empezar, un total de cinco Heron TP, que podrían tener que distribuirse en varias asignaciones extranjeras, son simplemente muy pocos.

Temor a asesinatos selectivos

Hay buenas razones por las que los drones de combate tienen muy mala imagen. Recientemente, la guerra entre Armenia y Azerbaiyán reveló el potencial destructivo de estas armas. El debate en Alemania estuvo marcado principalmente por el uso excesivo de drones para asesinatos selectivos por parte de Estados Unidos, por ejemplo en Afganistán, Pakistán y Yemen. Los críticos hablan de la "ejecución de sospechosos sin juicio" y se quejan del elevado número de víctimas civiles.

Es cierto que en su acuerdo de coalición, el gobierno federal afirmó claramente que rechaza "los asesinatos en violación del derecho internacional" por parte de drones. Pero una vez que se hayan adquirido drones armados, los escépticos temen que tales restricciones puedan debilitarse con el tiempo.

El líder socialdemócrata Walter-Borjans preferiría mantener el controvertido tema fuera de la campaña electoral nacional.

Las opiniones sobre este tema difieren no solo en la coalición gobernante, sino también en el Parlamento: partidos de oposición como los liberales (FDP) y los ultraderechistas del AfD hacen campaña para armar los drones. Los Verdes y La Izquierda están en contra. En una moción, La Izquierda pide al Bundestag que se pronuncie esta semana en contra de equipar a la Bundeswehr con drones armados.

¿Misiones más peligrosas en el extranjero?

Los críticos de la adquisición de drones de combate están motivados por otro argumento: ¿podrían estas armas llevar a la Bundeswehr a embarcarse en misiones extranjeras más peligrosas en el futuro? Por el momento, Alemania prefiere contribuir a misiones multinacionales con entrenadores militares, y habilidades de vigilancia o logística, pero no con tropas de combate. El aumento de la seguridad mediante el uso de drones de combate podría cambiar eso, y la presión de los aliados sobre Alemania podría aumentar.

Incluso si la Bundeswehr no recibe por ahora armas para sus nuevos drones, el rumbo de esta tecnología también se ha establecido en Alemania desde hace tiempo: en Manching, Baviera, "Airbus Defence and Space" está desarrollando el Eurodron, que se supone que está armado. En el presupuesto de Defensa para el próximo año, que también ha acordado el cogobernante partido socialdemócrata (SPD), se ha puesto varios millones más a disposición para este fin. Así que será solo cuestión de tiempo que la Bundeswehr reciba también drones de combate.

(rml/cp)