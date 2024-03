Nike pagaría el doble que Adidas por la selección alemana

Aunque no ser han dado cifras oficiales sobre el acuerdo con Nike, medios especializados dan detalles de la operación.

El gigante estadounidense de ropa deportiva Nike celebró su impactante acuerdo con la Federación Alemana de Fútbol (DFB), pero la reacción en Alemania contra la decisión de abandonar una asociación de más de 70 años con Adidas continuó el viernes.

El anuncio del jueves de la DFB sobre un cambio en los proveedores de uniformes de Alemania a partir de 2027 tomó por sorpresa al mundo del fútbol dado el estatus icónico de Adidas en Alemania. "Fue un esfuerzo de equipo notable y una gran prueba de que cuando Nike da lo mejor de sí mismo, nadie puede vencernos", dijo el director ejecutivo de Nike, John Donahoe, en una conferencia telefónica con analistas después de la presentación de sus últimas cifras trimestrales. "Nos sentimos honrados y privilegiados de asociarnos con la Federación Alemana de Fútbol a partir de 2027".

"Nadie puede vencernos"

No se dieron detalles financieros, pero el periódico económico alemán Handelsblatt, citando fuentes de la industria, dijo que Nike pagará a la DFB -que se enfrenta a problemas de liquidez- más de 108 millones de dólares por año entre 2027 y 2034. El tabloide Bild estimó que el acuerdo actual con Adidas es por 50 millones de euros al año.

La selección masculina de Alemania quedó eliminada de los dos últimos Mundiales en la fase de grupos y la selección femenina sufrió la misma suerte el año pasado, perjudicando los ingresos de la federación alemana. El director de Nike dijo que la empresa había demostrado su capacidad para convertir al equipo alemán nuevamente en una "marca global" y a los futbolistas en "héroes globales". Nike también se hizo cargo de los contratos de Francia e Inglaterra en 2012 y 2013.

El acuerdo con Nike se dio a conocer un día después de que Adidas presentara sus modelos para la Eurocopa 2024 Imagen: Boris Roessler/dpa/picture alliance

Estupor político

Políticos alemanes no están contentos con la decisión de la DFB. El vicecanciller Robert Habeck acusó el jueves al organismo rector de ser antipatriótico, mientras que el primer ministro del estado de Baviera, Markus Soeder, cuyo equipo local, el Bayern Múnich, tiene un gran acuerdo con Adidas, se mostró indignado el viernes el fin de "una historia de éxito de 70 años. "Es un error, una vergüenza y también incomprensible que este pedazo de historia termine ahora", escribió el político del CSU en X (antes Twitter). "La selección nacional juega con tres franjas, eso quedó tan claro como el balón girando y un partido que dura 90 minutos. El fútbol alemán... no es un peón en las batallas corporativas internacionales. El comercio no lo es todo".

El primer ministro de Hesse, Boris Rhein, cuyo estado es la sede de la DFB en Frankfurt, dijo: "Las tres franjas van de la mano con las cuatro estrellas que llevamos en el pecho. Los campeones del mundo usan Adidas, no alguna marca estadounidense".

el(DPA)