Nigeria: manifestantes exigen la dimisión del presidente Buhari

Lagos, Abuja, Ibadan, Osogbo, Abeokuta y Akure fueron las ciudades donde se desarrollaron simultáneamente protestas contra el gobierno de Muhammadu Buhari, debido al aumento de la inseguridad en el país y al reciente bloqueo a redes sociales occidentales como Twitter.

Los nigerianos se manifestaron hasta que la Policía los dispersó con gases lacrimógenos en los distintos puntos donde se congregaron y que con sus pancartas dejaban claro la exigencia de la renuncia del presidente Buhari, que comenzó a gobernar en 2015.

Buhari está bajo presión por la creciente inseguridad en la nación más poblada de África. Las fuerzas de seguridad nigeriana parecen no lograr abarcar la lucha que debe dar en distintos frentes. Por un lado la insurgencia yihadista en el noreste, por otro el aumento de los secuestros masivos y ataques de bandas criminales en el noroeste y un aumento de las tensiones separatistas en el sureste.



Frente al mal escenario que enfrenta el país en cuanto a seguridad ciudadana, el mandatario Buhari reconoció que fracasó en su promesa de terminar con el grupo yihadista Boko Haram. "Cuando me eligiero presidente en 2015, lo hicieron sabiendo que pondría fin a la creciente inseguridad, especialmente a la insurgencia en el noreste", feudo de Boko Haram, afirmó Buhari en un discurso dirigido a la nación para conmemorar la restauración de la democracia. "Pero las consecuencias no deseadas de dispersarles en el noreste los empujó aún más hacia dentro en el país, que es a lo que nos enfrentamos y con lo que lidiamos ahora", reconoció el líder de la nación que también envío su pésame a los familiares de las víctimas de violencia yihadista y de bandidos comunes.

Las manifestaciones de este sábado (12.06.2021) fueron convocadas para coincidir con el "Día de la Democracia", que marca el aniversario de la elección de Moshood Kashimawo Abiola como presidente de Nigeria en 1993. La victoria de Abiola fue anulada por el entonces gobierno militar, sumiendo a Nigeria en meses de disturbios civiles. Nigeria volvió al gobierno civil el 29 de mayo de 1999, pero Buhari eligió el 12 de junio como Día de la Democracia después de convertirse en presidente para honrar a Abiola y otros héroes de la lucha.

mn (AFP, EFE)