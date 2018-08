Nigeria: altas expectativas ante la visita de Angela Merkel

Los temas espinosos como la emigración y la repatriación no están en la agenda de la visita de Angela Merkel a la capital de Nigeria, Abuja, el viernes. La canciller será recibida con los brazos abiertos. Alemania y su jefa de gobierno son considerados socios fiables. Sara Muhammad, que está aprendiendo alemán en el Instituto Goethe de Lagos, la describe: "Ella es una mujer preocupada por los contenidos, que ayuda a Nigeria a construir un gobierno democrático basado en el modelo alemán".

La canciller, sin embargo, solo pasará una mañana en Nigeria, que empezará con una reunión con el marfileño Jean-Claude Brou, presidente de la Comunidad Económica del África Occidental (CEDEAO). La intención es hablar sobre la cooperación entre Alemania y esta comunidad de 15 Estados, que para muchos africanos occidentales es probablemente incluso más abstracta que la Unión Europea para los europeos.

En el centro de su visita se encuentran cuestiones económicas y una entrevista con el presidente Muhammadu Buhari. Los nigerianos atribuyen a Merkel mucha competencia. "El gobierno alemán es uno responsable, interesado en que las cosas funcionen en África", dice el empresario Isaac Amos. Vive en la metrópolis económica de Lagos y es miembro de la Asociación Empresarial Nigeriano-Alemana. Él parte de la base de que Alemania está preparada para promover la investigación. "Es una situación de ganar-ganar para ambas partes: los alemanes podrían aprender de nosotros aspectos de la medicina tropical".

La visita de Merkel está destinada a inspirar a los jóvenes

En la apretada agenda de Merkel en Nigeria hay tiempo para una reunión con representantes de la sociedad civil. Para Moses Siasia, de Abuja, es crucial que la canciller también hable con los jóvenes nigerianos. El hombre de 38 años fundó el Foro para Jóvenes Profesionales en Nigeria (NYPF). "Los jóvenes juegan un papel importante", dice Siasia, que hace tres años entró en la política regional del estado de Bayelsa, de la que quería convertirse en gobernador. En Nigeria, el 62 por ciento de la población es menor de 25 años. Estas reuniones son un gran aliciente para los emprendedores. "Me emocioné mucho cuando fui seleccionado como joven empresario para asistir a una reunión con el presidente francés, Emmanuel Macron, durante su viaje a Nigeria", recuerda Siasia.

Moses Siasia, empresario nigeriano.

"Mi mensaje para Merkel es que creo que necesitamos relaciones económicas de base y no solo con las grandes empresas, tales cooperaciones cuentan, pero no son suficientes para lograr un cambio real para la inmensa población de Nigeria", recomienda a la canciller Soji Apampa desde Abuja. Él es director de la organización "Integridad", que ha estado trabajando en mecanismos contra la corrupción desde 1995.

Europa tiene que abrirse a los productos de África

Para que las relaciones funcionen, sin embargo, algo crucial tiene que cambiar: los productos nigerianos deben tener la oportunidad de acceder al mercado europeo, dice Apampa. "Esto requiere soporte técnico para garantizar que se cumplan los estándares de la Unión Europea". Al mismo tiempo, Apampa lo ve como una forma de reducir la emigración, ya que podría crear empleos en Nigeria.

Soji Apampa, director de la organización 'Integridad' contra la corrupción en Nigeria.

La visita de Merkel coincide justo en la semana en la que la primera ministra británica, Theresa May, visita la excolonia. "Una interesante coincidencia", destaca Apampa refiriéndose al apretado programa de visitas del presidente Buhari. Él ve la visita de la mandataria británica en el contexto de su salida de la Unión Europea. "Si me enfrentara a un brexit difícil, me gustaría unir a mis amigos en torno a mí y, si tuviera más influencia en Nigeria que mis competidores europeos, buscaría acuerdos rápidamente antes que ellos y estar a su lado".

Sin olvidar problemas como el terrorismo

Aisha Yesufu, uno de los activistas más conocidos del movimiento #BringBackOurGirls, espera que la canciller no hable con Buhari solo de negocios, sino también sobre las chicas secuestradas de Chibok. Desde abril de 2014, todavía hay 112 de ellas en las garras del grupo terrorista Boko Haram. Hasta el día de hoy, el movimiento llama casi todos los días a pedir su liberación. También había asistido a reuniones en anteriores visitas de políticos. "Espero que Angela Merkel recuerde a las chicas de Chibok y defienda su liberación, simbolizando a todos los niños oprimidos del mundo", afirma Yesufu.

Las visitas de Merkel y May también se ven como una señal para los hombres que dominan la política nigeriana. Por ejemplo, hasta la fecha, ninguno de los 36 Estados tiene una gobernadora. "Por supuesto que espero que mi presidente, con las reuniones con ambas mandatarias, entienda que el lugar de la mujer no es la cocina y 'la otra habitación' [en velada referencia al dormitorio]". Como contestó Buhari algo desafortunadamente durante su visita a Alemania en 2016 cuando se le preguntó si cedería a la solicitud de su esposa Aisha de reorganizar el gobierno. Incluso Merkel no pudo resistir una sonrisa. Por lo tanto, su visita a Buhari debería enviar una señal, espera Aisha Yesufu, de que las mujeres están haciendo un trabajo fantástico en todas partes.

Autora: Katrin Gänsler/Mansur Bala Bello (LGC/VT)

