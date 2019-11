Nicaragua: huelga de hambre en parroquia "vandálica"

La pequeña parroquia San Miguel Arcángel, situada en la ciudad nicaragüense de Masaya y que sirvió de refugio a manifestantes heridos por policías durante las protestas sociales del año pasado ha vuelto a ser noticia, por albergar a un grupo de familiares de "presos políticos”, en su mayoría mujeres, que este jueves (14.11.2019) anunciaron el inicio de una huelga de hambre.

Portando cartulinas y pancartas con las fotos de sus hijos, los familiares se reunieron frente al altar y entre lágrimas corearon los nombres de los prisioneros: "Libertad para Jaime Navarrete… libertad para Bryan Kessler… justicia para Denis Palacios”, exclamaron en el templo vacío de fieles, pero no de periodistas.

"Con esta huelga de hambre estamos iniciando la campaña Navidad sin presos políticos, estaremos aquí indefinidamente, hasta las últimas consecuencias”, dijo al ser consultada por DW Diana Lacayo, madre del estudiante universitario Scarnieth Merlo, de 22 años.

"Daniel Ortega, ya estamos cansados, entréganos a nuestros hijos y danos libertad para Nicaragua”, agregó con sus brazos en alto, dirigiéndose al exguerrillero sandinista, de 74 años, que gobierna el país desde 2007, en un cuarto mandato y tras dos reelecciones.

El Comité de Familiares de Presos Políticos y la opositora Alianza Cívica señalan que unas 138 personas siguen presas por protestar contra el Gobierno, pese a que casi 700 fueron excarceladas entre febrero y junio pasado, en el marco de una negociación política y una ley de amnistía cuestionada por la oposición.

La iglesia del cura "vandálico”

Desde que en el barrio de Monimbó se supo la noticia de la huelga de hambre, al menos cuatro patrullas llenas de policías antimotines se apostaron enfrente y a los lados de la iglesia San Miguel. Aunque nadie fue detenido, varias personas expresaron su rechazo ante lo que consideraron "un acto de intimidación”.

"La Policía se ha presentado aquí en actitud amenazante y esto no abona la tranquilidad del país”, dijo Pablo Cuevas, abogado de la no gubernamental Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), que llegó a acompañar el arranque de la protesta. Cuevas aseguró los huelguistas "están haciendo uso de un derecho constitucional y el Gobierno debe parar sus actos intimidatorios”.

Para las próximas horas se esperaba la llegada de una delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y de una brigada médica que atenderá a los huelguistas de forma periódica.

El párroco de San Miguel es el padre Edwin Román, conocido por sus críticas al Gobierno y por su apoyo a la rebelión cívica en Masaya, ya que durante las intensas protestas de 2018 convirtió su templo en refugio de manifestantes heridos.

"Esta es una protesta justa porque esta gente está desesperada”, declaró a DW el sacerdote católico, al relatar que accedió a la petición de las madres y hermanas de los detenidos para poder hacer su ayuno dentro de la parroquia. "La iglesia siempre abre las puertas a los que buscan justicia”, añadió.

Por su respaldo a las protestas sociales contra Ortega, Román ha recibido múltiples amenazas de quienes lo consideran un sacerdote "vandálico”. La última de ellas llegó a su celular la noche del miércoles, con el mensaje: "Cura fascista, (…) te va a pasar lo de monseñor Oscar Arnulfo Romero, un balazo con silenciador”, en alusión al arzobispo salvadoreño asesinado por sicarios de la dictadura en 1980.

"A mí no me atemorizan, porque como sacerdote y pastor estoy decidido a seguir siempre al lado de mi pueblo, jamás con los opresores”, comentó el religioso, guardando su teléfono en el bolsillo del pantalón y preparando la misa que oficiará poco después ante los familiares de los presos.

"Hasta no verlos libres”

Una de las mujeres en huelga de hambre es Karen Lacayo, hermana de Edward Lacayo, dirigente opositor de Masaya conocido como "la Loba feroz”, arrestado hace ocho meses, y a quien la Fiscalía acusó por narcotráfico y otros delitos comunes.

"Quiero ofrecerle este ayuno a Dios para que le toque el corazón a Daniel Ortega y (la vicepresidenta) Rosario Murillo y libere de una vez por todas a nuestros familiares, porque son inocentes”, subrayó.

Junto a ella está Martha Alvarado, quien lleva meses participando en todas las protestas y "plantones” convocados por el Comité de Familiares de Presos Políticos para exigir la libertad de su hijo, de 26 años de edad.

"Yo ya no le tengo miedo a nada, porque es imposible que me causen más dolor”, dijo la mujer, sosteniendo una pancarta con la foto de Melkissedex López, que se acababa de graduar de ingeniero en sistemas cuando fue detenido el 12 de diciembre pasado. "Y no voy a parar hasta verlo libre”, agregó. "Las madres no están solas, nosotros las apoyamos”, dijo Santiago Fajardo, un joven activista de que estuvo preso durante varios meses por levantar barricadas en Masaya.

También se sumará a la huelga Flor Ramírez, una de las figuras más mediáticas de las protestas antigubernamentales de 2018 en Managua. Jubilada, con 75 años a cuestas, doña Flor se hizo famosa por salir a las calles bailando folklore con la bandera de Nicaragua, razón por la cual también fue temporalmente arrestada. Hasta el momento, el Gobierno no se ha referido a la huelga de hambre anunciada por los familiares de los detenidos, a quienes el presidente Ortega ha acusado de participar en un "fallido intento de golpe de Estado”.

(ms)

