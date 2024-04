Nicaragüenses y alemanes ya no podrán realizar gestiones consulares en Berlín, sino que deberán hacerlo en la embajada de Nicaragua en Austria. Imagen: Schoening/picture alliance

Nicaragua cierra su embajada en Alemania

Mejor para Alemania, ningún país democrático debe tener relaciones con países que tienen Gobiernos como el de Nicaragua.

Carlos Puga Lombardo, Panamá

Primero hay que definir qué tipo de Gobierno tiene Nicaragua hoy en día: ¿una dictadura o es un Estado fallido?

Gustavo Mourraille, Argentina

Es la peor dictadura de Centro América.

Enrique Hernández, México

A mí lo que me parece increíble es que instituciones internacionales, que se supone que son entidades serias, les presten atención a dictadores. El mundo sabe que los dictadores no respetan a los ciudadanos.

Edgar Vinicio Orellana, Ecuador

¿Qué gana el señor Ortega rebelándose contra Alemani, que es una potencia económica? Más bien, Ortega debe preocuparse por su país y tomar buenas decisiones por el bien de los más pobres de Nicaragua.

Alva Aguilar, Facebook

Una decisión digna y soberana, muy bien por Nicaragua.

Yuri Pérez, Facebook

Para que Nicaragua pueda hablar, primero tienen que vivir en democracia.

José Oscar Hernández, Facebook

La dictadura de Nicaragua es la primera en violar los derechos humanos.

José Gustavo Porto Cano, Colombia

Las armas de fabricación iraní están mejorando su precisión y su alcance. Imagen: Iranische Armee/Zuma Press/dpa/picture alliance

Ataque de Irán a Israel: ¿maniobra engañosa o demostración de poder?

Creo que Israel no responderá al ataque porque la lógica indica que no tiene la capacidad de detener un nuevo ataque de estas proporciones en corto tiempo. Solo resta esperar que la racionalidad se imponga en la cabeza de los dirigentes y que no nos lleven a una guerra a gran escala, en donde, como siempre, los perdedores serán los civiles de ambos bandos.

Francisco Benítez, España

Irán quiso hacer un ataque contundente y destructivo para impresionar al mundo. Pero quedaron ridiculizados. Contra Israel no se puede.

Josué Osejo, Facebook

Es una demostración de poder. La propaganda iraní le dice a su pueblo que el ataque fue un éxito. Pero se sabe que el 90 por ciento de los cohetes lanzados a territorio israelí lo interceptó su sistema de defensa.

Leandro Fernández, Facebook

Los países árabes no producen armas porque no quieren guerra en su región. A diferencia de los países europeos, que probablemente están interesados en una guerra, ya que son productores de armas.

José Luis Paredes, Facebook

Es pura ironía vender armas a Israel y luego pedirles que no las usen. Es como firmar el acuerdo ambiental de París y no cumplirlo. El poder político está seriamente afectado por el poder económico.

Juvenal García, Venezuela

Olaf Scholz inicia visita de tres días a China

Mi sueño es que China haga grandes inversiones en mi país.

Teotimo Vázquez Castro, España

Qué manera de no aprender la lección. Alemania no debería confiar en sistemas totalitarios.

Alejandro Álvarez, Facebook

Silenciosamente, China se transformó en el principal socio económico de todos en el mundo.

Ariel Sequeira, Argentina

Ya es tiempo que la comunidad mundial le ponga un alto a Estados Unidos y a su intención de dominar el comercio internacional, mientras que bloquea y restringe la actividad económica de las naciones que no se doblegan a su voluntad.

Eugenio María Pico Estrada, Facebook

