Nicaragua: "educación en emergencia"

Para el estudiante nicaragüense Elthon Rivera han pasado muchas cosas entre mayo de 2018, cuando cursaba el último año de medicina en Nicaragua, y febrero de 2023, cuando cursa el quinto año de medicina en la ciudad rumana de Targu Mures. Prisión, expulsión, cambio de carrera en otra universidad en Nicaragua, otra expulsión, exilio, cientos de solicitudes de ingreso a universidades extranjeras. Y un recomienzo, a finales de 2022, becado en Rumania.

"Empecé a participar en las protestas como ayuda médica a los heridos en las calles. Me detuvieron, me golpearon, me interrogaron. Cuando me soltaron, decidí ser parte de los que protestaban”, cuenta Elthon Rivera a DW.

"Para agosto de 2018, ya tenían a todos los participantes en las protestas en una lista donde constaban nuestros 'delitos': robo, incendio, alteración de la paz. Nos expulsaron y, poco tiempo después, algunos ya estaban en prisión", agrega.

Citando informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Rivera —fundador de la Iniciativa por los Estudiantes en Nicaragua (InpeN)— habla de 45 estudiantes muertos, 150 expulsiones y varias centenas de jóvenes que han sufrido otras represalias. Centenas han salido al exilio. Sobre todo, a Costa Rica, Estados Unidos y España.

En Costa Rica, se calcula que hay unos 400.000 nicaragüenses. La Universidad de Costa Rica, que en el año 2018 contaba con 62 alumnos de Nicaragua, registraba hace un año 900. Casi un centenar de ellos con estatus de refugiado.

Por eso, desde el proyecto "Educación en emergencia" de la Red Internacional de Derechos Humanos en Europa RIDHE se intenta, con fondos europeos, asistir a esa población estudiantil.

Sin documentación, sin pasado

Aparte de lo difícil que es para una persona que ha tenido que salir exiliado contar con su documentación, "el régimen de Daniel Ortega encontró otra forma de castigo: la eliminación del expediente académico: Tenemos casos de jóvenes que habiendo estudiado tres años han tenido que empezar de cero, porque sus registros han sido borrados. Han experimentado una muerte civil. Un 47 por ciento de esa población estudiantil manifiesta tendencias suicidas", cuenta a DW Elektra Lagos, directora de RIDHE.

Entre las labores del proyecto que dirige, está el apoyo psicosocial de los estudiantes y el acompañamiento y tutoría para preparar los exámenes de admisión. Pero, "a nuestra convocatoria para becas en Costa Rica respondieron 180 solicitantes. Teníamos solamente 30 plazas", lamenta.

Apoyo para la educación digital

"Está claro que no puede haber becas para que todos estudien en Europa", comenta Elthon. "Pero la digitalización puede ser una opción para que la población joven de Nicaragua, el 63 por ciento, pueda seguir los estudios que le fueron robados por la dictadura. Hay nueve universidades confiscadas en este momento", subraya.

En respuesta a la grave situación de los jóvenes de Nicaragua, universidades en Bélgica, Rumania y varias en España han facilitado ya el acceso. Por otro lado, la RIDHE tiene ya en camino un proyecto de formaciones cortas de personal médico. El objetivo es integrar a estos jóvenes en el mundo laboral de su país de acogida. El retorno a Nicaragua no se aprecia en el horizonte.

Desde su plataforma InpeN y con apoyo de la RIDHE, Elthon Rivera asesora a otros estudiantes nicaragüenses y toca las puertas de las universidades europeas para abrir canales especiales y carreras digitales, por emergencia. También para captar más fondos de la cooperación europea.

"En Costa Rica, la situación es sumamente compleja, porque es sitio de paso también para cubanos, venezolanos y haitianos", afirma Rivera, que lleva su activismo paralelamente a sus estudios de medicina y de la lengua rumana.

"La migración se ha salido de las manos y, para los jóvenes que quieren estudiar, las trabas burocráticas son muy grandes. Aunque hay conciencia de la crisis política de Nicaragua, no hay tanta de la crisis humanitaria que ella representa y lo que impacta en el derecho humano a la educación, concluye: "Por eso hablamos de 'educación en emergencia'".

(rml)