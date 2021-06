Nicaragua: arrestan al exvicecanciller Víctor Hugo Tinoco

El exvicecanciller nicaragüense Víctor Hugo Tinoco ha sido detenido bajo la acusación de "incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos" y "pedir intervenciones militares" contra el Gobierno del sandinista Daniel Ortega, según informó este domingo (13.06.2021) la Policía de Nicaragua.

El arresto de Tinoco es el quinto que realiza la Policía Nacional este domingo y sexto en dos días contra miembros de la Unión Democrática Renovadora (UNAMOS), antes llamado Movimiento Renovador Sandinista (MRS), una escisión del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

Durante el fin de semana, la Policía que dirige Francisco Díaz -un consuegro de Ortega- ha arrestado a seis disidentes sandinistas, incluido a los exguerrilleros Dora María Téllez y Hugo Torres, antiguos compañeros de lucha del mandatario. Los otros son la presidenta de UNAMOS, Suyen Barahona, la activista Ana Margarita Vigil, la feminista Tamara Dávila, y ahora Tinoco.

En una declaración, la Policía explicó que Tinoco, vicecanciller durante el primer Gobierno sandinista (1979-1990), está siendo investigado -al igual que los demás disidentes- "por realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, y pedir intervenciones militares". También por "organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones". Además, por "demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y lesionar los intereses supremos de la nación".

Cristhián Tinoco denuncia "secuestro"

Una de las hijas del exvicecanciller, Cristhián Tinoco, aseguró a través de un audio enviado a periodistas y un video difundido por redes sociales que su padre fue "secuestrado por personas que no eran de la Policía Nacional" cuando estaba en un centro de compras en Managua. Según su versión, fueron civiles los que detuvieron y subieron a la fuerza su padre en una camioneta no oficial hacia las 21.00 horas (03.00 GMT del lunes), y "no sabemos a dónde lo han llevado".

Las detenciones de opositores se dan a falta de cinco meses para las elecciones generales de Nicaragua, que se celebrarán el próximo 7 de noviembre, en las que Ortega, en el poder desde el 2007, busca una nueva reelección.

ama (efe, 100% noticias)