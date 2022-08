Niños en Afganistán: traicionados y vendidos

A causa de la extrema pobreza tras la toma del poder por los talibanes, cada vez más padres afganos se ven obligados a vender a sus hijos a parejas sin hijos, o como futuras novias. Incluso algunos son vendidos a grupos islámicos radicales, o a traficantes de personas.

La mayoría de los niños afectados proceden de familias que tuvieron que huir de su país por miedo a los talibanes, o porque ya no podían sustentarse en su región de origen. Una crueldad inimaginable para los niños, pero muchos padres tampoco han podido superar el hecho de vender a sus hijos. El dinero recibido por la venta de sus hijos ni siquiera les ayuda para salir de la pobreza de forma permanente.

Un reportaje de Fariba Sahraei y Marc Erath.



Horarios de emisión:

DW Español

SA 13.07.2022 – 10:03 UTC

SA 13.07.2022 – 13:03 UTC

SA 13.07.2022 – 22:15 UTC

DO 14.07.2022 – 08:15 UTC

DO 14.07.2022 – 11:15 UTC

DO 14.07.2022 – 15:15 UTC

LU 15.08.2022 – 00:15 UTC

LU 15.08.2022 – 04:15 UTC

LU 15.08.2022 – 07:03 UTC

LU 15.08.2022 – 16:03 UTC

LU 15.08.2022 – 19:03 UTC

MA 16.08.2022 – 10:45 UTC

MA 16.08.2022 – 17:03 UTC

MI 17.08.2022 – 21:03 UTC

La Paz UTC -4 | Buenos Aires UTC -3 | Ciudad de México UTC -5