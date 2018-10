New York Times: Trump construyó su fortuna sobre fraude fiscal

Los edificios más impopulares de Trump en todo el mundo

A la sombra de Trump en Las Vegas

A los demócratas no les agrada el hecho de que su primer duelo en televisión, en octubre de 2015, se realizara literalmente bajo la sombra de Trump. El Trump International Hotel and Tower de Las Vegas extiende su sombra más allá del Wynn Resort, donde se presentaron Hillary Clinton, Bernie Sanders y otros políticos. Durante el acto, Trump estuvo presente aunque no estuviese invitado.