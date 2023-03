New Work - Una nueva forma de trabajar

Sólo tienen citas telefónicas con su jefe una vez a la semana.

Muchas empresas han modernizado radicalmente sus modelos laborales en la constante búsqueda de trabajadores. El responsable de personal de un hotel, Tim Meckelholt, ve a Annemarie menos días que antes, pero durante más horas. Y es que en los hoteles de la cadena 25hours en Austria, Alemania y Suiza, todos los empleados pueden elegir ahora entre el modelo clásico de cinco días semanales o el nuevo de cuatro días con jornadas laborales más largas. Desde que se corrió la voz, el número de solicitudes de empleo ha aumentado en un 200%.

Otro nuevo modelo laboral es el que trata de integrar trabajo y vida privada en lugar de buscar el equilibrio separando ambos ámbitos. "Si los empleados pueden integrar aspectos de su vida personal en su jornada laboral, se reduce su estrés diario y aumenta su lealtad a la empresa", afirma Daniel Dettling, experto en mercado laboral.





En la empresa de ingeniería mecánica Trumpf, esto funciona con jornadas de trabajo flexibles para todos y una digitalización de los procesos de producción. Además, la empresa cuenta con su propio jardín de infantes, gimnasio, servicio de limpieza y chequeos médicos.



Las nuevas estrategias laborales también ayudan a las panaderías a encontrar trabajadores cualificados: muchas han optado por cambiar el horario laboral de los panaderos, que ya no tienen que empezar a las 2 de la mañana sino a las 6.

Pero "New Work” no significa necesariamente más dinero y más tiempo libre. Esta tendencia defiende más bien el trabajo móvil y flexible y una mayor autonomía del empleado, con todas sus ventajas e inconvenientes.





