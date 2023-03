Nepal: el misterio de los accidentes aéreos

Nepal es mundialmente famoso por sus espectaculares paisajes, altas montañas y picos nevados. Allí viajan turistas de todo el mundo y muchos se atreven a realizar la arriesgadas ascensiones por escarpadas laderas de montaña. Incluso el viaje en avión es arriesgado, con accidentes mortales que se repiten una y otra vez. Más de 700 personas han muerto en accidentes aéreos en las últimas tres décadas. ¿Cuáles son los motivos?

Zobaer Ahmed, reportero de DW, habló con funcionarios nepaleses de control aéreo, expertos y familiares de las víctimas.



Horarios de emisión:

DW Español

SA 18.03.2023 – 10:03 UTC

SA 18.03.2023 – 13:03 UTC

SA 18.03.2023 – 22:15 UTC

DO 19.03.2023 – 08:15 UTC

DO 19.03.2023 – 11:15 UTC

DO 19.03.2023 – 15:15 UTC

LU 20.03.2023 – 00:15 UTC

LU 20.03.2023 – 04:15 UTC

LU 20.03.2023 – 07:03 UTC

LU 20.03.2023 – 16:03 UTC

LU 20.03.2023 – 19:03 UTC

MA 21.03.2023 – 10:45 UTC

MA 21.03.2023 – 17:03 UTC

MI 22.03.2023 – 21:03 UTC

La Paz UTC -4 | Buenos Aires UTC -3 | Ciudad de México UTC -6