Nentanyahu se dirige a Washington en medio de tensiones

La última vez que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, habló ante el Congreso de Estados Unidos, criticó el proyecto diplomático emblemático de la administración Obama en ese momento, el acuerdo nuclear con Irán, tensando sus vínculos con la Casa Blanca. Nueve años después, Netanyahu debe regresar al Capitolio, esta vez, bajo circunstancias aún más tensas.

Barbara Slavin, investigadora del área Medio Oriente y Norte de África, del Stimson Center, en Washington, dijo que el momento no podía ser peor. "Francamente, humillará a Biden al presentarse sin haber acordado un acuerdo de alto el fuego. No ayudará a sus posibilidades de reelección. Enfurecerá a muchos, muchos estadounidenses que están extremadamente enojados por lo que está sucediendo en el Medio Oriente", dijo Slavin.

"Este no es el momento adecuado. Si hubiera aceptado un alto el fuego hace meses y hubiera comenzado un proceso de reconstrucción en Gaza, tal vez. Es un acto de increíble osadía, de descaro por su parte al mostrarse en Washington, D.C.", criticó la experta.

Netanyahu quiere presentar “la verdad sobre nuestra guerra justa”

El Gobierno de Biden enfrenta críticas en el país y en el extranjero por su lucha entre apoyar a un aliado clave y permitir que Netanyahu lleve a cabo las operaciones de guerra que han llevado a una grave crisis humanitaria y han matado a 38.000 personas en Gaza, según el Ministerio de Saludo dirigido por Hamás. Israel y Hamás han estado en guerra desde el 7 de octubre de 2023, cuando el grupo islamista radical perpetró un ataque terrorista, matando a más de 1.100 israelíes y tomando a 251 rehenes. Hamás ha sido calificada como organización terrorista por Israel, Alemania y Estados Unidos, entre otros gobiernos.

En respuesta a recibir la invitación para hablar en el Congreso, Netanyahu dijo que buscaría "presentar la verdad sobre nuestra guerra justa contra aquellos que buscan destruirnos a nosotros, a los representantes del pueblo estadounidense y del mundo entero".

Netanyahu dice que Israel está luchando una guerra justa contra Hamás. Imagen: Avi Ohayon/Israel Prime Minister's Office/AP/picture alliance

Sin embargo, ya se han planeado protestas masivas en torno a la visita de Netanyahu. Varios legisladores demócratas han indicado que boicotearán su discurso, en particular, miembros del Caucus Progresista del Congreso, un grupo de legisladores de tendencia de izquierda que ya han expresado fuertes críticas a Israel en los últimos meses.

Pero Jon Alterman, director del Programa de Oriente Medio del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), dice que Netanyahu no quiere enviar un mensaje sólo al Congreso. "Tiene dos audiencias en mente: una es la estadounidense, porque quiere conseguir apoyo para Israel en el Congreso. También está pensando en una audiencia de su país, ya que muchos israelíes están molestos por cómo se ha desarrollado la guerra. Están molestos por los rehenes", dijo Alterman. "Creo que quiere demostrar que no ha destruido las relaciones entre Estados Unidos e Israel, como sostienen algunos de sus críticos políticos. Lo que le interesa mucho menos es lo que piense la Casa Blanca de Biden".

Acritud en las relaciones Israel - EE. UU.

Varios sucesos clave profundizaron la grieta entre el liderazgo de Estados Unidos y el de Israel en los últimos meses, Por ejemplo, cuando la Casa Blanca frenó ciertos envíos de armas debido a la preocupación por la ofensiva israelí en Rafah. Un video publicado por Netanyahu en el que se afirmaba que Estados Unidos estaba reteniendo aún más apoyo a Israel del que había hecho público también enfureció a Washington. El primer ministro israelí también se ha negado hasta ahora a aceptar el acuerdo de alto el fuego a cambio de la liberación de rehenes respaldado por Estados Unidos.

Slavin dijo que la invitación a Netanyahu, extendida en mayo por los líderes de la Cámara de Representantes y el Senado, probablemente se hizo con la expectativa de que las condiciones generales ya habrían mejorado, lo cual no fue así.

"Creo que se esperaba que a finales de julio, con esta guerra en su noveno mes, habría habido un alto el fuego, que habría un plan para lo que sucedería después", dijo Slavin. "En cambio, vemos que Netanyahu todavía está a cargo, y, por lo tanto, depende exclusivamente de una coalición de derecha que no sólo está llevando a cabo esta espantosa guerra en Gaza, sino que también está devorando cada vez más territorio de Cisjordania para asegurarse de que nunca pueda haber un Estado palestino", subrayó.

Las preocupaciones sobre una ampliación de la guerra, a la que Estados Unidos se ha opuesto muy claramente, también cobran gran importancia, especialmente ahora que Israel y Hezbolá, apoyada por Irán, intercambian fuego sobre la frontera entre Israel y el Líbano.

Protestas propalestinas delante de la Casa Blanca. (Noviembre de 2023). Imagen: Jose Luis Magana/AP/picture alliance

Presión desde Israel

El próximo viaje de Netanyahu a Washington también ha sido objeto de severas críticas dentro de Israel. Una carta de unos 500 académicos israelíes instó al Congreso de Estados Unidos a retirar la invitación a Netanyahu, argumentando que permitirle hablar "podría reducir la creciente presión pública sobre Netanyahu por parte de la comunidad internacional para que acepte el acuerdo sobre los rehenes que está sobre la mesa". En Israel, figuras de la oposición también pidieron en un debate en la Knesset que Netanyahu anunciara su aceptación del acuerdo de rehenes frente al Congreso, o no fuera a Washington en absoluto.

Maya Roman, cuyos familiares siguen cautivos como rehenes de Hamás, no piensa que Netanyahu acepte ese acuerdo, pero espera que lo haga. Mantener el acuerdo sobre los rehenes en el foco de atención es lo que la induce a viajar también a Washington con motivo del discurso de Netanyahu.

“Él hablará sobre las penosas experiencias por las que hemos pasado. Y todas esas cosas son verdaderas, y es importante que la gente las recuerde. Pero siento que si habla sobre esas cosas sin comprometerse con un acuerdo, entonces no nos hace ningún favor”, dijo Roman a DW.

"Básicamente, está tomando nuestro dolor y usándolo para obtener ganancias y no para nuestros propósitos, no para traer de vuelta a nuestros seres queridos. Si alguien va a usar nuestra historia y lo que hemos pasado desde el 7 de octubre, entonces sabrá que la terrible experiencia que han vivido las familias debería servir para garantizar que nuestros seres queridos regresen".

Netanyahu espera su momento

A pesar de todo el revuelo que genera el viaje de Netanyahu, Alterman, del CSIS, dijo que él tiene un objetivo muy práctico: retrasar lo que amenaza su liderazgo en Israel.

"La visita se produce hacia el final del período de actividad de la Knesset, al inicio de las vacaciones de verano, y luego viene la pausa por las fiestas judías en el otoño", dijo. "La Knesset estará fuera aproximadamente desde el momento en que finalice la visita de Netanyahu hasta casi cuando se celebren las elecciones estadounidenses. Y para Netanyahu, que está preocupado por su supervivencia política, es como decir: ‘está bien, esperemos hasta que termine la visita estadounidense’. Pero después la Knesset ya no estará en actividad, y entonces esperaremos hasta después de las elecciones en Estados Unidos", señaló Alterman. Sería muy difícil derribar al gobierno cuando la Knesset no está reunida, añadió.

Más allá del motivo de la visita de Netanyahu, hay indicios de que el statu quo que ancla la relación entre Estados Unidos e Israel, establecido desde hace mucho tiempo, está cambiando.

El boicot del discurso por parte de algunos legisladores demócratas es representativo de una ruptura en el bipartidismo que tradicionalmente se da por sentado cuando se trata del apoyo de Estados Unidos a Israel. Y las protestas universitarias que estallaron en todo el país expresando oposición a la guerra son un presagio de un cambio generacional e ideológico en la percepción que Estados Unidos tiene de Israel.

"Los jóvenes no tienen ningún recuerdo del pequeño y valiente Israel que lucha por su existencia. Sólo conocen un Israel que mata a palestinos. Así que no ven un aliado democrático. No ven un país con el que compartamos valores", dijo Slavin. "Creo que Israel está en peligro real de perder una generación en Estados Unidos. Puede que no veamos el impacto de inmediato, pero lo veremos dentro de cinco, diez o veinte años".

