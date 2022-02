Negociaciones para salvar acuerdo nuclear de Irán se reanudan en Viena

Las conversaciones sobre el programa nuclear iraní se reanudaron este martes (08.02.2022) en Viena, con el objetivo de que todos los negociadores lleguen a un acuerdo lo antes posible.



El representante iraní, Ali Baghéri, tenía en su agenda reunirse con el encargado diplomático de la Unión Europea Enrique Mora, que supervisa el proceso e informa a los estadounidenses, presentes en Viena pero no directamente implicados. Mora podrá hacer un balance con cada una de las delegaciones que regresaron de sus respectivas capitales con instrucciones.



Estados Unidos no ha ocultado su impaciencia por lo lento de las negociaciones. "A pesar del progreso", las conversaciones "han llegado a una etapa en la que una conclusión se vuelve urgente", declaró a la AFP un portavoz del Departamento de Estado estadounidense. "Se vislumbra un acuerdo que aborde las principales preocupaciones de todas las partes, pero si no se alcanza en las próximas semanas, los avances nucleares de Irán harán imposible nuestro regreso" al texto de 2015, agregó, en alusión al acuerdo marco suscrito en ese año. "Esperamos que aprovechen esta oportunidad", insistió por su parte el canciller alemán, Olaf Scholz.

Los negociadores se habían retirado de la mesa de conversaciones a fines de enero, llamando a tomar "decisiones políticas" tras los "avances" logrados durante ese mes, que permitieron salir de un prolongado estancamiento. Las conversaciones, iniciadas en la primavera de 2021, se celebran entre los iraníes y el resto de las partes del acuerdo (Alemania, China, Francia, Reino Unido y Rusia), con la participación indirecta de Estados Unidos, que se retiró en 2018, bajo la presidencia de Donald Trump.

Las actuales negociaciones apuntan a implementar un "retorno mutuo" de Washington y Teherán al acuerdo, defendido por el actual presidente estadounidense Joe Biden.

Los expertos dicen que los iraníes se han desviado tanto de las restricciones del acuerdo de 2015 que están a solo unas semanas de tener suficiente material fisionable para construir un arma atómica. Sin embargo, el desarrollo de una bomba, intención que la República Islámica siempre ha negado, requiere muchos más pasos.



