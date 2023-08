Nayib Bukele: joven, brutal y temporalmente exitoso

Hay países en los que a la población no le gusta que 70.000 habitantes sean encarcelados de golpe y llevados como animales por las prisiones, esposados en pies y manos.

El Salvador no es uno de ellos. El presidente Nayib Bukele tiene un índice de aprobación de casi el 90 por ciento. Es el más alto de toda América Latina y también el más alto jamás alcanzado por un presidente en El Salvador.

Las imágenes que el presidente muestra en Twitter (ahora X) son muy profesionales. No por nada él mismo procede de la industria publicitaria. Ha hecho de la producción supuestamente cool y moderna su marca de fábrica, al punto de que solía autodenominarse el "dictador más cool del mundo" en su cuenta de Twitter (o X), y probablemente eso también forme parte de su éxito. "Busca su propia imagen. Quiere ser un nuevo tipo de político. Su propio modelo de gobernanza moderna. Y eso significa gobernar a través de Twitter, a través de criptomonedas y presentarse como precursor de las futuras relaciones económicas", afirma el profesor Günther Maihold, del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Libre de Berlín (FU).

Fácilmente reconocibles

Los encarcelados son jóvenes, pobres y suelen llevar tatuajes por todo el cuerpo, lo que les hace rápidamente reconocibles como miembros de las maras. Las maras son bandas criminales juveniles, una mafia que ha hecho casi imposible una vida normal en todo el país, saqueando, amenazando y extorsionando con dinero por protección. Si no pagas, vives en peligro. Y a menudo no por mucho tiempo. Las maras son fáciles de identificar porque sus tatuajes tienen su propio sistema de signos.

"Por cada persona asesinada se tatuaban lágrimas en la cara, por ejemplo. Y por eso son muy fáciles de reconocer. Volver a hacer invisibles estos tatuajes lleva muchísimo tiempo y, sobre todo con la extensión de estos tatuajes, que a menudo cubren todo el cuerpo, apenas es posible deshacerse de ellos", explica Maihold en entrevista con DW.

Esta foto difundida por la presidencia de El Salvador muestra la segunda llegada de reclusos al nuevo centro penitenciario de Tecoluca. Imagen: EL SALVADOR'S PRESIDENCY PRESS OFFICE/AFP

Los maras suelen ser delincuentes que han sido deportados de cárceles estadounidenses a El Salvador. Una vez de vuelta, se quedan sin nada. En su antiguo país de origen, están poco conectados con la sociedad, no tienen familia ni oportunidades de trabajo, y entonces han formado bandas callejeras. Se calcula que entre el 80 y el 85 por ciento de los que están ahora en la cárcel son realmente delincuentes.

Muchos inocentes en las cárceles

Pero hay un 15-20 por ciento no lo son. Y ahora están encarcelados, pese a ser completamente inocentes, en prisiones especiales para maras, bajo condiciones de lo más crueles. Los 70.000 encarcelados tienen unos 500.000 familiares. En una población de 6 millones, casi uno de cada diez guatemaltecos está directamente afectado por las medidas. Lo que significa para una sociedad que toda una generación vaya a la cárcel solo puede adivinarse: "Esto nunca ha funcionado bien a largo plazo. No se puede encerrar a toda una generación. ¿Qué viene después? Eso no es sostenible. Puede ser supuestamente seguro al principio, pero el contragolpe que viene después puede ser mucho peor", señala la profesora Sabine Kurtenbach, directora del Instituto GIGA de Estudios Latinoamericanos en Hamburgo.

"Si no se resuelven los problemas sociales que llevan a los jóvenes a buscar el camino de la delincuencia, es decir, empleos en el sector civil con los que puedan ganarse la vida razonablemente, este problema persistirá. Peor aún, la nueva generación crecerá y quizá se vuelva aún más radical. Lo que ya sabemos por la investigación es que la represión estatal fomenta los ciclos de violencia", añade Kurtenbach. Para deshacerse rápidamente del problema, el presidente Bukele ha suspendido ahora algunas leyes y ha introducido juicios masivos: 900 de las personas encarceladas serán condenadas en un solo juicio. Eso deja solo 5-10 minutos de juicio por persona.

Desprecio por los derechos humanos

"Por supuesto, ciertos actores deben ser procesados y también encarcelados. Pero, por favor, que se haga por medios constitucionales. Y no según la arbitrariedad de la policía, los militares y ciertas élites que esperan algo de ello", aclara Kurtenbach en entrevista con DW. "Promete una supuesta seguridad a corto plazo; la gente suele tener muy poca memoria de que todas estas políticas de mano dura, en este caso la mano superdura, siempre ayudaron durante un tiempo a corto plazo. Y luego todo empeora".

¿Por qué esta política y este presidente son tan populares entre la población de El Salvador? Porque por el momento se ha recuperado la vida normal para la población: la gente puede volver a moverse por las calles con cierto grado de seguridad, los viajes en autobús vuelven a ser posibles, se puede volver a jugar en los campos de fútbol. La población, sacudida por juntas militares y la guerra civil, necesita paz. Nadie puede culpar a la gente por alegrarse de poder vivir de nuevo. Lo preocupante, sin embargo, son las restricciones a la democracia y a la libertad de prensa. Cualquiera que quiera informar lo tiene difícil.

"El desprecio absoluto por los derechos humanos, el menoscabo del Estado de Derecho, la restricción de la libertad de expresión, la reducción o disolución de la separación de poderes. En otras palabras, todo lo que consideramos la base de la democracia está sometido a debate, o está siendo sistemáticamente desmantelado, y por supuesto esto acabará reflejándose en los derechos civiles", afirma el profesor Maihold. Al final, todos los habitantes del país podrían verse afectados. "Su política económica no es tan descabelladamente exitosa y siempre anda a la zaga de las fechas de pago de los créditos que vencen. Si la vida económica no se desarrolla como él imagina, podría haber disturbios", dice Maihold.

En América Latina, el ejemplo de El Salvador también despierta interés en otros países, como Guatemala o Colombia, y sirve de inspiración para que otros jefes de Estado adopten medidas más duras. "El drama del estilo de gobierno de Bukele radica sobre todo en que ahora se ha convertido en un ejemplo para muchos otros gobernantes de la región", afirma Maihold. Este tipo de política se denomina en el mundo académico "populismo punitivo", que es cuando "el Estado intenta utilizar castigos draconianos contra determinados grupos sociales, en este caso las maras o los considerados maras, para ganarse el aplauso de la sociedad y legitimar con ello una plétora de medidas, sí, antidemocráticas".

Eso también encajaría con el nuevo nombre que Bukele se ha dado a sí mismo en Twitter: "Rey Filósofo".

(gg/dzc)