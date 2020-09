Navalny quiere regresar a Rusia apenas se haya recuperado

El estado de salud de Alexéi Navalny, el líder de la oposición rusa envenenado con Novichok, sigue mejorando e incluso ha hablado con un fiscal alemán sobre el atentado contra su vida y dice que planea regresar a Rusia tan pronto como se haya recuperado, según versiones de prensa conocidas este lunes (14.09.2020).

Citando a un alto funcionario de seguridad alemán, el diario estadounidense The New York Times, dijo el lunes que no está claro en qué estado se encontrará Navalny una vez que recupere la conciencia. Pero el oficial de seguridad, que fue informado de su condición, dijo que el líder opositor parecía mentalmente agudo.

"Es plenamente consciente de su condición, es plenamente consciente de lo que pasó y es plenamente consciente de dónde está", dijo el funcionario, hablando con la condición del anonimato para hablar con franqueza sobre el caso, agregó el Times.

El opositor ruso ha estado en coma inducido médicamente en el hospital Charité de Berlín y ya se no se mencionan eventuales secuelas del envenenamiento a largo plazo.

Alemania y Francia reiteraron en las últimas horas "el llamado a Rusia para que aporte explicaciones sobre lo que pasó". En tanto, el presidente francés, Emmanuel Macron, mantuvo una conversación con su homólogo ruso, Vladimir Putin, y le instó a "arrojar la luz, sin demora" sobre el "intento de asesinato" del opositor.

Para el mandatario ruso, estas acusaciones no tienen ni "apoyo ni fundamento".

Navalny, un abogado de 44 años que denuncia desde hace tiempo la corrupción en las élites rusas, está hospitalizado en Berlín desde el 22 de agosto. Tras salir del coma tres semanas después, su estado de salud ha ido mejorando, y este lunes el hospital Charité agregó que Navalny "es capaz de levantarse de la cama por breves periodos de tiempo".

Pruebas de laboratorio independientes de Alemania, Francia y Suecia confirmaron que Navalny fue envenedado.

jc (afp, efe, The New York Times)