NASA enviará un dron a una luna de Saturno en busca de vida

Mujeres en el espacio

Las primeras astronautas femeninas de la NASA

La NASA seleccionó a Shannon Lucid, Margaret Seddon, Kathryn Sullivan, Judith Resnik, Anna Fisher y Sally Ride como sus primeras candidatas a astronauta en enero de 1978. Varias mujeres aprobaron el proceso de selección en los años 60, pero no eran elegibles para ir al espacio porque no habían completado el entrenamiento de piloto de jets militares, una carrera no disponible entonces para mujeres.