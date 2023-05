NASA celebra su primera reunión pública sobre OVNIS

En la primera reunión pública de la estadounidense Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA por sus siglas en inglés) sobre "fenómenos anómalos no identificados" -conocidos como OVNIS- los equipos científicos pidieron el miércoles (31.05.2023) un enfoque más riguroso para esclarecer el origen de cientos de avistamientos misteriosos.

La agencia espacial anunció en 2022 que estaba analizando observaciones en el cielo que no pueden identificarse como fenómenos aéreos o naturales, un tema que ha fascinado durante mucho tiempo al público, pero que ha sido rechazado por la ciencia convencional.

Un equipo científico independiente de 16 especialistas debe presentar sus conclusiones en un informe a finales de julio de 2023. La reunión de trabajo del miércoles fue un foro para sus deliberaciones finales.

"Los datos actuales y los informes de testigos no bastan por sí solos para proporcionar pruebas concluyentes", dijo el astrofísico David Spergel, presidente del estudio, en unas declaraciones retransmitidas en directo. "Una de las lecciones que hemos extraído es la necesidad de más datos de alta calidad y de datos medidos con instrumentos bien calibrados, observaciones múltiples y la necesidad de una conservación de datos de alta calidad", añadió.

A lo largo de 27 años se han recogido más de 800 eventos, de los cuales entre el 2% y el 5% se consideran posiblemente anómalos, explicó la periodista científica Nadia Drake, participante en el estudio. Estos se definen como "cualquier cosa que no sea fácilmente comprensible por el operador o el sensor" o "algo que está haciendo algo raro".

Un ejemplo de un fenómeno aún inexplicable fue un orbe metálico volador avistado por un dron MQ-9 en un lugar no revelado de Oriente Próximo, afirmó Sean Kirkpatrick -director de la oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios del Pentágono- reproduciendo un video mostrado por primera vez al Congreso. "Este es un ejemplo típico de una cosa que vemos la mayoría de las veces. Los vemos por todo el mundo, y vemos esto haciendo maniobras aparentes muy interesantes", sostuvo.

Mientras que las sondas y exploradores de la NASA rastrean el sistema solar en busca de fósiles de antiguos microbios, y sus equipos astrónomos buscan señales de civilizaciones inteligentes en planetas lejanos, esta es la primera vez que la NASA investiga fenómenos inexplicables en los cielos de la Tierra. La postura de la agencia en el pasado era "desacreditar" tales avistamientos, lo que reforzaba el estigma sobre la búsqueda de vida extraterrestre.

El trabajo de la NASA, que se basa en material no clasificado, es independiente de una investigación del Pentágono, aunque ambos se coordinan en cuestiones de aplicación de herramientas y métodos científicos. "Hasta la fecha, en la literatura científica arbitrada, no hay pruebas concluyentes que sugieran un origen extraterrestre para los vehículos aéreos no tripulados", resumió Drake.

ama (afp, ap)