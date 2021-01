Nancy Pelosi quiere evitar que Trump acceda a códigos nucleares

La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, y una de las demócratas de mayor perfil, Nancy Pelosi, dijo este viernes (08.01.2021) que habló con un jefe militar para asegurarse de que el presidente Donald Trump no use los códigos nucleares, y advirtió que el Congreso actuará si el mandatario no renuncia voluntariamente y a la brevedad.

"Esta mañana hablé con el presidente del Estado Mayor Conjunto, Mark Milley, para analizar las precauciones disponibles para evitar que un presidente inestable inicie hostilidades militares o acceda a los códigos de lanzamiento y ordene un ataque nuclear", dijo en un comunicado la líder de los demócratas en el Congreso. En paralelo, los representantes debaten la posibilidad de abrir un juicio político contra el mandatario.

"La situación con este presidente desequilibrado no podría ser más peligrosa", prosiguió Pelosi, quien aseguró -en una carta enviada a los parlamentarios demócratas- que le fueron entregadas garantías de que existían contramedidas sobre la mesa en el caso de que Trump decidiera lanzar un ataque nuclear. El presidente se encuentra en la mira luego del ataque lanzado por sus partidarios contra el Capitolio, donde 5 personas perdieron la vida.

Renuncia o enmienda

La líder demócrata dijo también que ella prefería aplicar la 25ª Enmienda (que permite al vicepresidente y una parte del gabinete declarar al mandatario incapaz de gobernar) o la renuncia voluntaria de Trump, pero que si eso no ocurre "de manera inminente”, el Congreso estaba listo para tomar "medidas”. A su juicio, un segundo impeachment contará con más respaldo que el anterior juicio político realizado contra Trump, rechazado por la mayoría republicana en el Senado.

La presidenta de la Cámara de Representantes también dijo, a propósito de informaciones de prensa que aseguran que el vicepresidente Mike Pence se opone a invocar la 25ª Enmienda, que ella no había escuchado a Pence decir nada al respecto. "Seguimos esperando de su parte una respuesta positiva lo antes posible", agregó, afirmando que dicha salida es aplicable pues Trump incitó "a la insurrección".

DZC (AFP, dpa, Reuters)