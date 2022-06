Nadal derrota a Ruud y obtiene su título 14 en Roland Garros

El español Rafael Nadal demostró este domingo (05.06.2022) que es el rey indiscutible de la tierra batida ganando su 14º Roland Garros y aumentando su récord de victorias en torneos de Grand Slam a 22, dos más que Roger Federer y Novak Djokovic. Sin la épica de los duelos contra sus dos mayores rivales en el circuito, el español superó con facilidad al noruego Casper Ruud por 6-3, 6-3, 6-0, en 2 horas y 18 minutos.

De esta manera, Nadal sumó su 112ª victoria en 115 partidos disputados en la arcilla parisina. Una cifra difícil de creer, pero a la altura del mayor jugador que haya visto jamás la Philippe Chatrier. Valga como dato que de los 10 jugadores que más semanas han estado en el 1 de la ATP, todos leyendas de este deporte (Federer, Djokovic, Lendl, McEnroe, Connors, Borg, Agassi, Sampras y Hewitt) suman entre todos ¡13 títulos!

Pese a no llegar como máximo favorito al título este año -una fractura de costillas en marzo y sus problemas crónicos en el pie izquierdo le habían impedido prepararse adecuadamente-, Nadal no dio opción alguna a un Ruud que jugaba su primera final de Grand Slam, nada fácil además hacerlo en el 'jardín' del español. La inexperiencia de Ruud le pasó factura ante un rival superlativo, capaz de todo y más en París.

El hombre récord

Con 36 años, Nadal extiende su récord en París, al ganar su final número 14 de 14 disputadas. En el partido se mostró muy resolutivo con su servicio (82 por ciento de los puntos ganados con el primer saque, por solo el 53 por ciento de Ruud) y letal al resto (55 por ciento de puntos ganados sobre el servicio del noruego), además de hacer más 'winners' (37-16) y cometer menos errores (18-26).

Con la de este domingo, Nadal suma en arcilla 474 victorias en 519 partidos, ¡más del 91 por ciento! Además de otros dos récords en arcilla: el de más título logrados (63) y la mayor racha de triunfos consecutivos con 81 entre abril de 2005 y mayo de 2007. Y fuera de la arcilla y de los Grand Slam, la carrera del español es también muy exitosa: 91 torneos ATP, 1 del mundo durante 209 semanas (el sexto en la clasificación histórica), cinco Copas Davis, doble campeón olímpico (en individuales y en dobles)...

"No sé lo que me reserva el futuro, pero voy a luchar por volver el máximo de años posible", dijo el español desde la pista central de París, con la Copa de los Mosqueteros en las manos, tras su triunfo de esta jornada. Nadal agradeció el trabajo de su equipo y el apoyo de su familia: "Sin vosotros, me habría retirado del deporte desde hace tiempo". "Es difícil describir lo que siento", agregó.

DZC (AFP, Europa Press, EFE)