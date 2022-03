Nace la Red de Mujeres de la UE y América Latina y el Caribe

"Es vivir con una sentencia de muerte”, dijo Paloma Costa, activista brasileña del movimiento #Freeth future. En el lanzamiento de la Red Internacional de Mujeres EU-LAC, las cifras respaldan la afirmación de Paloma: el 25 por ciento de los países más feminicidas del mundo están en América Latina y el Caribe, en donde se encuentran las 50 ciudades más violentas del mundo. El cambio climático y los desastres están en el corazón de la injustica.

"Esta red internacional busca sumar esfuerzos, participación y recursos para poner a las mujeres en el corazón de la soluciones”, explica a DW Leire Pajín, presidenta de la Fundación EU-LAC.

Leire Pajín, presidenta de la Fundación EU-LAC, con sede en Hamburgo

Cabe recordar que la fundación nació en 2010, en la Cumbre entre la UE y la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) para cuidar de las relaciones birregionales y dar seguimiento a las cumbres. Entretanto, desde hace casi siete años no se tienen lugar encuentros birregionales al más alto nivel. Pero la fundación -ahora un organismo internacional que cuenta entre sus miembros a 33 miembros países de América Latina y el Caribe, a los 27 del club europeo, al Reino Unido y a la propia UE- continúa su trabajo desde Hamburgo.

Contexto delicado

"El lanzamiento de la Red se da en un contexto especialmente delicado, con millones de mujeres ucranianas huyendo, cargadas con sus hijos y su miedo. Y con la pandemia, que sigue teniendo consecuencias sociales y económicas devastadoras”, afirmó Leire Pajín ante un panel integrado por altos cargos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, de la Comisión Europea, de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), de institutos de investigación.

"Este es un proyecto que puse sobre la mesa desde que (a finales de 2020) tuve el honor de ser elegida presidenta de la Fundación EU-LAC”, cuenta Pajín, exministra española de Sanidad y exsecretaria de Estado de Cooperación Internacional.

Al acuerdo político, sumar acciones

"La razón para lanzar un proyecto de estas características responde a dos cuestiones importantes: América Latina, el Caribe y Europa son dos regiones que históricamente, desde la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (en 1995) hasta hoy, han liderado en el ámbito multilateral la agenda de igualdad de género. Por ello, en este espacio birregional, creamos esta red, para que mujeres de la academia, activistas, indígenas, afrodescendientes y mujeres jóvenes se encuentren”, explica la presidenta de la Fundación.

Tres líneas ya muy claras

Y concretamente ¿cuál es el plan? "Bueno, la red acaba de nacer”, recuerda Leire Pajín. No obstante, ya hay cosas claras: "Esta semana hemos empezado a trabajar en tres líneas: con el PNUD para colocar a las mujeres en el centro de la lucha contra el cambio climático. Con la CEPAL, ONU Mujeres y el Instituto de Igualdad de México para priorizar la economía del cuidado: la pandemia dejó clarísimo que el cuidado de los hijos y las personas dependientes está en manos de las mujeres y es una realidad invisibilizada, no reconocida y no remunerada, que impide su desarrollo”, añade.

Protestas en Brasilia por la demarcación de los territorios indígenas, agosto de 2021

Finalmente, y en el marco de la resolución 1325 de Naciones Unidas, aprobada por unanimidad en el año 2000, la recién nacida red plantea sumar esfuerzos por proteger a las mujeres en situaciones de conflicto y en apoyar su inclusión en los procesos de paz y en la reconstrucción post-conflicto.

Día Nacional de la Dignidad en Guatemala: todos los años desde 1996, Guatemala recuerda a las víctimas de una guerra que duró 36 años.

"La importancia de esta línea de trabajo nos la deja clara la horrible y devastadora guerra en Ucrania”, resalta Leire Pajín. En América Latina, en los conflictos de Guatemala, El Salvador, México o Colombia hay memoria de millares de cuerpos de mujeres como botín de guerra.

Así, con las siguientes actividades ya programadas, la presidenta de la fundación EU-LAC, nutre su optimismo de la buena acogida que ha tenido la red entre muchas organizaciones, "Nos va a permitir sumar para poder ser un banco y un espacio de intercambio de buenas prácticas. Y nos va a permitir visibilizar y arropar a activistas como Paloma, que están en el terreno, jugándose la vida”, concluye. (ms)