Néstor Isidro Pérez, “El Nini”: Génesis, clímax y traición

A "El Nini" se le atribuye la violenta reacción al primer intento por detener a Ovidio Guzmán, en lo que se conoce como "Culiacanazo" Imagen: REUTERS

A principios de noviembre, en una junta encabezada por Iván Guzmán Salazar, el implacable líder del grupo criminal "Los Chapitos” del Cartel de Sinaloa, se dio una orden: matar o entregar a Néstor Isidro Pérez Salas mejor conocido como "El Nini”, líder de uno de los grupos de sicarios más sangrientos al servicio de "Los Chapitos” responsable de muchas masacres y tráfico de fentanilo. Durante casi 10 años había servido eficazmente a la organización, pero para "Los Chapitos” había alcanzado un peligroso nivel de popularidad y poder dentro de sus filas, y estaba fuera de control. En vez de útil, se estaba convirtiendo en un estorbo.

Detenido en Culiacán

"El Nini” fue detenido este miércoles 22 de noviembre en un operativo de fuerzas federales en el que intervino la Secretaría de Marina, en Culiacán la sede principal de "Los Chapitos”. En octubre de 2019 Néstor Isidro fue la cabeza del operativo armado orquestado tras la captura de Ovidio Guzmán López alias "El ratón”, hermano de Iván y uno de los cuatro hermanos que encabezan el grupo criminal, el cual sirvió de excusa al presidente Andrés Manuel López Obrador para liberar a el hijo de Joaquín Guzmán Loera "El Chapo”. Curiosamente en el operativo llevado a cabo para la captura de "El Nini”, nadie movió un dedo para impedirlo. Lo dejaron solo.

Recompensa en EE.UU.

El gobierno de Estados Unidos tiene una orden de arresto girada en su contra y ofrecía una recompensa de 3 millones de dólares por su captura. En la Corte de Distrito Sur de Nueva York está acusado junto con "Los Chapitos” por sus actos violentos, su perversa manera de probar en seres humanos dosis de fentanilo hasta la muerte, y de haber traficado toneladas de la peligrosa droga sintética que mata en Estados Unidos un promedio de trescientas personas al día.

Dámaso López Serrano alias "Mini Lic”, quien fue miembro de la cúpula del Cartel de Sinaloa al lado de "Los Chapitos”, en la entrevista exclusiva que le hice en octubre pasado me dio minuciosos detalles de cómo "El Nini” inició su carrera criminal de asesino y traficante de drogas. Lo describe como un trastornado que asesina por diversión. En sus inicios para demostrar al Cartel de Sinaloa su talento como asesino solía circular en las madrugadas por las calles de Culiacán y mataba al azar a trabajadores o deportistas indefensos que transitaban en la vía pública.

Su tétrica historia es un claro ejemplo de la nueva generación de narcos cuya violencia ha llegado a niveles inauditos, con la constante complicidad de todos los niveles del gobierno en México. Sobre todo del actual gobierno de Sinaloa.

La génesis de un trastornado

El "Mini Lic” vive en Estados Unidos. Luego de haber purgado una condena de cinco años por narcotráfico ahora se encuentra en libertad condicional y es uno de los valiosos testigos de cargo contra "Los Chapitos” y sus principales cómplices. Que permanezca con vida y protegido es un reto que pone a prueba la eficacia del sistema de justicia de ese país, donde hasta ahora ha sido el único con la fuerza para enjuiciar a los jefes del narco mexicano y a los altos funcionarios que lo han protegido como "El Chapo” y Genaro García Luna, ex secretario de seguridad pública federal.

-"El Nini" ¿Cuál diría que es el perfil de esta persona?- pregunté a "Mini Lic”.

-En los inicios de Nini me pedía trabajo a mí, tenía amistad con mi secretario. ¡Era un niño!, era chaparrito, flaquito, era un niño.

Su secretario le dijo un día ‘¡Hey!, este morrillo dice que él quiere y que él hace lo que le mandes'. Pero a "Mini Lic” le pareció jugar con fuego. "Cuando lo veo es como un niño de secundaria. No me acuerdo cuantos años tenía pero de físico ¡era un niño de secundaria!. Es medio chaparrito y flaquito, y tenía la cara de niño entonces”.

‘El Nini' se ofrecía de sicario y ‘Mini Lic' no quería contratarlo. "Y entonces él para demostrar su valor andaba en una camioneta a las cuatro de la mañana y hablando con mi secretario le decía ‘ira güey escucha para que veas que yo lo que me pongan a hacer'. Se estacionó y se escucha el grito, porque mi secretario estaba grabando ‘¡Hey! ¡Ven! ¿Qué hubo? ¿Qué andas haciendo?', era un albañil o algo así porque le dijo ‘yo voy aquí para chambear'. ‘Ah Ok', dijo Nini y comenzó a dispararle y arranca la camioneta y dice a mi secretario: ‘¿Escuchaste? Acabo de matarlo, y ahorita me voy a encontrar otros tres'. Mi secretario le dijo ‘te van a matar por hacer eso' y dijo ‘¡no!, para que veas, dile a tu patrón que para que vea que yo me animo, al que me pongan yo…' Y después mató a un doctor que estaba haciendo ejercicio, igual en la mañana como a las cinco de la mañana. Desde ahí lo odio”.

Clímax y "Culiacanazo"

-¿Entonces usted no lo contrato?

-No, lo contrató Panu.

Oscar Noé Medina González alias ‘Panu' es uno de los principales operadores de Iván, líder de ‘Los Chapitos'. Igual que ‘Nini' está en la lista de los más buscados de la DEA y se ofrece por él una recompensa de 4 millones de dólares.

"Y lo que sea de cada quién, porque yo acepto, lo mandaban a hacer cosas y las hacía. ‘¡Mata a aquel!' y decía ‘Sí', no preguntaba ni porqué o cómo, él solo iba y lo hacía. Entonces Iván lo jaló con él. Panu ya salió mal con Nini porque Nini se alborotaba mucho y quería andar matando y ‘Panu' dijo ‘no''”.

De acuerdo a ‘Mini Lic', fue Iván Guzmán Salazar quien supo sacarle provecho al instinto asesino de ‘El Nini'. "Iván dijo ‘ven, ¡yo si te voy a dar!' e Iván lo agarró. Ahí yo todavía estaba allá”. Iván comenzó dándole a ‘Nini' un ejército de 30 personas armadas, luego 50 con vehículos blindados. Ahora son más de cien, según afirmó Dámaso López Serrano.

Un informe de la Secretaría de la Defensa Nacional fechado en 2020 responsabiliza a "El Nini” y a sus sicarios de haber participado en el ataque ocurrido el 30 de septiembre de 2016 en el que resultaron cinco militares muertos y 10 resultaron heridos, y las acciones violentas ocurridas para liberar a Ovidio Guzmán en 2019.

Fama, fortuna y Peso Pluma

En la entrevista "Mini Lic” me reveló que uno de los amigos más cercanos y protegido de "El Nini” es el famoso cantante mexicano Emilio Kabade Laija mejor conocido como ‘Peso Pluma', mundialmente famoso por canciones como ‘Ella baila sola' y "El Belicón”. Un joven que arrasó este 2023 en los premios Billboard Latin Music y llegó a ser uno de los más escuchados en Spotify México.

"Peso Pluma” tuvo que cancelar este mes un concierto programado en Tijuana, luego de haber sido amenazado con diversas mantas escritas en letra color escarlata firmadas por el Cartel Jalisco Nueva Generación. Le advirtieron que si acudía al evento tendría severas represalias "…por irrespetuoso y lengua larga…”

-Detrás de la historia de Peso Pluma ¿Que hay? ¿Realmente tiene contacto con Los Chapitos?- pregunté a "Mini Lic”

-Si, más que nada con Nini…va, le toca, tienen comunicación, favores, como cualquier favor. Ya sea como que ‘préstame un auto', ‘golpea a aquel', porque te digo a veces los músicos se creen que son otra cosa (narcos) y no entienden que hay una barrera, que ellos son músicos- respondió.

"El Nini" estaba al servicio de los herederos del "Chapo" Guzmán (en la foto) Imagen: AFP

Una de las canciones tristemente célebres de "Peso Pluma” es un narcocorrido titulado "El Belicón” dedicado a su amigo "El Nini”. De hecho, afirmó "Mini Lic” el video musical del tema grabado con el cantante Raúl Vega fue registrado en una propiedad de "El Nini”, ahí muestran equipo táctico de combate y armamento que no es de utilería.

"Buen equipo, más que claro, por más que busquen, no me han hallado. Rápido es como me muevo yo. Soy el belicón, el que no se mueve sin traer un convoy, el que de la cabina navega el control, 2019, claro les quedó…”, dice la letra de la canción haciendo alusión al papel de "El Nini” en los actos violentos de ese año para rescatar a Ovidio Guzmán.

"El Nini” es uno de los personajes que aparece en mi libro "Las Señoras del Narco. Amar en el Infierno”. Él y su esposa Gabriela Gisela Fernández Amezola hija del también peligroso narcotraficante Manuel Fernández alias "La Puerca”.

"El Nini" habría asesinado a un informante de la DEA

De acuerdo a la investigación que llevo realizando sobre "Los Chapitos” y su grupo criminal, "El Nini” presumía que tenía más poder que el propio Iván Guzmán, y comenzaba a tomar acciones por iniciativa propia.

La gota que derramó el vaso fue la ejecución de 8 personas, entre ellas un niño de 13 años, ocurrida en Sinaloa a fines de octubre. Muchos de ellos fueron secuestrados en Culiacán y sus cuerpos fueron abandonados en Tamazula, Durango, algunos con claras huellas de tortura.

La información que obtuve es que una de las personas asesinadas era informante de la agencia antidrogas de Estados Unidos DEA y la masacre se la acreditan a "El Nini”. Y no es que "Los Chapitos” no quieran deshacerse de sus delatores, pero hasta ellos mismos saben que asesinar a alguien cercano al gobierno de Estados Unidos significa poner sobre ellos mayor presión, incluso de las autoridades mexicanas que durante mucho tiempo les han dado protección.

El 14 de noviembre pasado la DEA, tuvo un pitazo importante. Le dieron la ubicación exacta de donde iba a estar "El Nini” en un lugar de Navolato, Sinaloa. No se sabe que uso dio la agencia a dicha información por lo que la detención de Néstor Isidro aún no se sabe si fue por una acción planeada por esa agencia o por una traición de "Los Chapitos”, o la combinación de ambas.

Lo cierto es que la captura de "El Nini” no debilita a las fuerzas armadas de "Los Chapitos”. Será Jorge Humberto Figueroa Benítez alias "El 27” quien asuma el mando central de los sicarios. De acuerdo al expediente criminal abierto en NY, eran él y Néstor Isidro los responsables de la seguridad de los hijos de "El Chapo”, y él hasta ahora no tiene problemas con Iván Guzmán.

Además, están los mandos que forman parte de la cúpula de "Los Chapitos”. Junto con los hermanos Iván, Alfredo y Joaquín Guzmán, están Oscar Noé Medina González alias "Panu”y José Ángel Canobbio a quien se considera ‘la mente brillante' en el grupo criminal y que tiene mucho poder e influencia.

Alerta en el gobierno de Sinaloa

Aún falta ver cual será el destino final de "El Nini”, si será extraditado a EEUU o si se le fincarán cargos por la muerte de militares en 2016 y de integrantes de las fuerzas del orden en 2019.

Al igual que el caso de Ovidio Guzmán "El Ratón”, el tema es incomodo para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y para diversos gobiernos regionales emanados de su partido MORENA. Sin duda quien debe estar muy preocupado por el arresto de Néstor Isidro es el gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Hay videos y fotos que prueban toda la colaboración que "El Nini” por órdenes de Iván Guzmán dio a la campaña del ahora gobernador en las elecciones del 2021. Igual hacía propaganda, que organizaba a músicos para hacer videos a favor de Rocha Moya, que organizaba acciones de intimidación contra candidatos de la oposición y votantes.

Si es extraditado, "El Nini” podría contar al gobierno de Estados Unidos muchas cosas no solo de operaciones de narcotráfico sino de corrupción a cambio de una condena benévola. Si Néstor Isidro no es entregado a la justicia norteamericana o muere en una prisión mexicana los problemas para López Obrador serán mayúsculos.