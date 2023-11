Náufrago se niega a abandonar su barco en isla alemana

Un marinero anciano que encalló con su velero destartalado en una playa de la isla alemana de Norderney, en el Mar del Norte, se ha convertido en una extraña atracción turística local. El hombre, de origen alemán, sigue viviendo a bordo del barco desde que encalló el lunes y cuenta a los visitantes historias sobre su vida en el mar. No está claro de qué parte de Alemania proviene el hombre de unos 70 años.

"No todos los días un velero encalla aquí", afirma a dpa un portavoz de la isla. Dijo que todavía no existe un plan claro sobre cómo rescatar el velero, que tal vez ni siquiera esté en condiciones de navegar. Según una portavoz de la policía, el barco tiene el motor defectuoso, el ancla defectuosa y el timón dañado. Sin embargo, la administración de la isla y la policía coinciden en que el hombre y su barco no pueden permanecer permanentemente en la playa.

Tormentas amenazan al marino

"Es temporada de marejadas ciclónicas y, en caso de marea fuerte, el barco podría hundirse y dañar la protección costera", afirmó el portavoz de la isla.

Para poder salir de la playa, el barco tendría que ser reparado o remolcado. Hay discusiones en curso, incluso sobre quién podría contribuir a los costos. Pero el marinero se ha mostrado testarudo y hasta ahora se ha negado a aceptar cualquier ayuda de las autoridades de la isla. "La voluntad de cooperar es limitada", dijo un funcionario de la isla.

EL(dpa)