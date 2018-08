MyGermanDream: entusiasmo por Alemania

Hace unos días, Ali Utlu empezó a tuitear sobre experiencias y perspectivas de su vida en Alemania bajo el hashtag #MyGermanDream e invitó a otros a hacer lo mismo. Ahora, hay cientos de tuits y retuits de personas con antecedentes migratorios que cuentan algo positivo sobre su vida en Alemania.

Utlu es hijo de inmigrantes turcos, ateo y gay. En entrevista con DW, el activista, de 46 años, cuenta que Alemania le da la posibilidad de vivir libremente su vida.

Con el hashtag #MyGermanDream no quiere minimizar las experiencias de personas que han experimentado racismo y lo cuentan usando el hashtag #MeTwo, aclara Utlu. Pero quiere señalar que también hay otra Alemania, en la que, como en su caso, predominan las experiencias positivas. "Por supuesto, el racismo siempre ha sido parte de mi vida. Pero hay que diferenciar. Si me tratan mal en el trabajo, lo podría denunciar inmediatamente como racismo. Pero también me podría preguntar si hice las cosas lo suficientemente bien". Los racistas, continua Utlu, están en todas partes, pero "si una de diez personas es racista, decido hablar con los nueve que no son racistas, en lugar de decir que en Alemania todo el mundo es racista".

Ali Utlu, bloguero y activista

Todo comenzó con Mesut Özil

Utlu no quiere que se entienda su hashtag como protesta en contra de #MeTwo, sino como complemento. El hashtag #MeTwo surgió durante el debate sobre el futbolista germano-turco Mesut Özil. Tras fuertes críticas por haberse dejado tomar una foto junto con el presidente turco, Erdogan, dimitió de la selección alemana y acusó a la Asociación Alemana de Fútbol (DFB) de racismo. Luego, decenas de miles de personas empezaron a compartir sus propias experiencias de discriminación en Twitter.

A pesar de las aclaraciones de Utlu en Twitter, muchos usuarios interpretaron #MyGermanDream como un intento de minimizar las experiencias negativas.

"¡Traidor!"

Peor todavía son las hostilidades y los mensajes de odio que recibe Utlu, especialmente de sus compatriotas turcos. Sin embargo, como Utlu ya escribió en el pasado en su blog y en las redes sociales sobre Turquía, los derechos humanos y el Islam, ya está acostumbrado a esos ataques. Por su opinión crítica hacia Erdogan ya fue insultado como "traidor a la patria" (en este caso, la de sus antepasados) y amenazado en la red. Pero también hay apoyo, y muchos que usan el hashtag tal como Utlu se imaginó.

Aparte de comentarios positivos sobre el Estado de derecho, o la igualdad entre hombres y mujeres, muchos simplemente cuentan sus experiencias personales.

Es precisamente lo que Utlu quiere resaltar para ofrecer una imagen más completa de la situación de los inmigrantes en Alemania. ¿Se lo puede culpar por eso? En tiempos de extrema polarización en las redes sociales, seguro que no. Porque tal como él mismo lo dice: "Todos tenemos que vivir aquí juntos, así que no deberíamos ver solo lo que nos separa, sino también aquello que nos une".

Autora: Ines Eisele (GG/CP)

