Mutación del coronavirus en Sudáfrica: "Las similitudes nos preocupan"

DW: ¿Qué sabe sobre la mutación del coronavirus en Sudáfrica? ¿Es similar a la variante del Reino Unido?

Wolfgang Preiser: no son la misma variante del virus. Estas surgieron independientemente el uno del otro. Sin embargo, tienen algunas similitudes. Y estas similitudes son las que nos preocupan. Las mutaciones pueden influir en la capacidad del virus para infectar una célula y por lo tanto en una nueva persona, pero también posiblemente en la respuesta inmune.

Aún no se sabe con certeza si la mutación sudafricana es realmente más infecciosa que otras variantes del virus. El hecho de que se haya propagado muy ampliamente en el país en poco más de dos meses sugiere en cierto modo que esta variante del virus se transmite con mucha facilidad. Quizás más fácil que otros.

Pero es difícil distinguir los efectos. Por ejemplo, ahora estamos en pleno verano, con largas vacaciones escolares y universitarias. En las últimas semanas ha habido todo tipo de fiestas de graduados. También sabemos que estas fiestas han sido foco de contagio.

¿Qué significa la nueva mutación para las vacunas actuales?

Aún no sabemos si una vacuna y la inmunidad que crea podría no funcionar tan bien contra este nuevo virus como contra las otras variantes del virus. Actualmente estamos haciendo pruebas de laboratorio.

Muchos países han cancelado los vuelos hacia y desde el Reino Unido...

Creo que es un poco exagerado. No creo que este nuevo virus vaya a cambiar las cosas tan radicalmente. Entiendo que se quiera hacer algo hasta que tengamos una mejor idea de la situación. Pero espero que esto se calme en una o dos semanas, porque creo que todavía hay algunas sorpresas por venir. No me sorprendería que esta nueva versión del virus se detecte en Alemania.

En Sudáfrica, las cifras de infección están aumentando. ¿Qué ha provocado la segunda ola de infecciones?

Personalmente, lo que me estremece un poco es que tengamos una nueva ola tan temprano. Tenía la esperanza de que pudiéramos evitarla hasta nuestro otoño en abril, mayo, para cuando vuelva a hacer más frío.

Ahora mismo es la temporada de vacaciones, la gente está fuera de casa mucho tiempo, pero la mayor parte de la acción tiene lugar al aire libre. El movimiento del aire y la radiación ultravioleta hacen mucho más difícil que un virus como este se propague de persona a persona.

Y aún así, hay una segunda ola. Aunque sabemos que entre los sectores más pobres de la población, por ejemplo en Ciudad del Cabo, hasta el 45% ya se han infectado en la primera oleada. Uno puede pensar que eso protegería a mucha gente. Y, sin embargo, hay mucha gente que puede infectarse ahora. Eso me parece un poco decepcionante, porque demuestra que no hay manera de dejar de usar cosas simples como la mascarilla.

El virólogo Wolfgang Preiser es jefe del Departamento de Virología Médica de la Universidad de Stellenbosch, cerca de la Ciudad del Cabo.

¿Se relajaron quizás las restricciones demasiado pronto? ¿No habrá hecho falta mayor información?

En Sudáfrica hicimos algo paradójico. Tuvimos un confinamiento relativamente temprano. En un país que ya está en una situación económica muy mala, solo se puede sostener eso por un par de semanas. Mucha gente depende de poder salir a trabajar. Hemos entrado en un período de aumento de las infecciones. Pero esa primera ola disminuyó con una mínima acción.

Creo que ahora hay un poco de cansancio con las medidas. Cada vez se ve más gente -curiosamente también entre los más ricos-, poniéndose la mascarilla a media asta, llevándola solo como protector de la barbilla, o no llevándola en absoluto.

Al final, no puedo entenderlo del todo. Creo que hay varios efectos superpuestos aquí. Los estudios detallados tendrán que demostrarlo. Nuestro verano en este momento debería contrarrestar esto, pero quién sabe, tal vez sería aún peor sin el buen clima.

¿Cómo se puede detener la segunda ola en África?

Debemos recurrir a lo que hemos aprendido este 2020: usar la mascarilla, mantener la distancia física, desarrollar la vida social al aire libre tanto como sea posible. Envolver algo como esto en un mensaje positivo es bueno: "Si usas la mascarilla, estás protegiendo a la abuela". Pero tal vez lo que se necesita ahora es algo disuasorio. Tal vez realmente tengamos que decir: "Aquí hubo una fiesta y ahora el abuelo está muerto". Como el paquete de cigarrillos con los pulmones del fumador.

Me gustaría pensar que tal vez esta nueva variante del virus podría sacudir a la gente. Cuando escuchas que es una variante mucho más contagiosa que la anterior, puede provocar enfermedades aún más graves. Si será confirmado o no, la gente dirá: "Bueno, ahora tengo que tener más cuidado". Si mucha gente lo hace, entonces el número de infecciones se reducirá. Eso es lo que deseamos.

El profesor Wolfgang Preiser es jefe del Departamento de Virología Médica de la Universidad de Stellenbosch, cerca de Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Preiser estuvo involucrado en el descubrimiento de la mutación del nuevo coronavirus en Sudáfrica.

(ct/ju)