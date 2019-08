Museo Woodstock: una meca para hippies

El Bethel Woods Center for the Arts en el estado de Nueva York es un lugar bastante digno en comparación con las caóticas batallas de barro de Woodstock hace 50 años. El museo, que cuenta la historia del probablemente festival de música más famoso del mundo, ha sido adaptado a las demandas de los baby boomers de hoy. En lugar de tiendas de campaña, hay ascensores para discapacitados y en lugar de nubes de marihuana, humean las máquinas de espresso.

Max Yasgur, que en 1969 puso a disposición de los organizadores del festival su campo para vacas, probablemente no podía imaginar que un día un museo se erigiría aquí como un hito en la historia de la música. Incluso la magnitud del evento, con sus casi 500.000 visitantes, fue más que inesperada para él en ese momento. Entre los visitantes se encontraba la ahora pensionista de 72 años Susan, que pasó un fin de semana entero en este campo en medio de la tierra de nadie para conocer el estilo de vida de "Sex and Drugs and Rock'n'Roll".

"Dios estaba allí también"

"Creo realmente que Dios también estaba allí, y yo soy una de las que no consumía drogas. Al menos nada que sea fuerte", cuenta Susan a DW con un guiño. "Woodstock fue una experiencia trascendental para mí. Nunca había visto nada igual".

El Bethel Woods Center existe de 2006.

Los veteranos de Woodstock como Susan regresan a esta tierra sagrada cada año. Es casi un lugar de peregrinación para aquellos que han sobrevivido a la fase de apogeo del rock and roll. Después de todo, no sólo Hendrix y Joplin murieron por sobredosis de drogas poco después de Woodstock. Docenas de fanáticos de Woodstock que fueron parte de la fiesta se encuentran entre los cadáveres en el sótano de la época de la Flower Power.

Eso no impide que Susan recuerde con nostalgia y visite el Centro Bethel Woods, que abrió sus puertas en 2006, al menos una vez al año. "Antes de eso, no teníamos ningún lugar adonde ir, aparte de un campo abierto", dice Susan. El lugar era muy importante para ella, porque se había encontrado aquí por primera vez en medio de muchas ideas cosmopolitas hippies y luego decidió que quería vivir "una vida llena de amabilidad y respeto". En su tierra natal, en al sur del país, no hubiese experimentado esto en ese tiempo.

El museo recopila los comienzos de Woodstock.

El campo en el que tuvo lugar el festival de Woodstock ha sido desde hace mucho tiempo declarado monumento nacional. Una placa conmemorativa se encuentra cerca del lugar donde estaba el escenario. "Aquí hay mucha paz", dice Susan, a pesar de los turistas que la rodean de izquierda a derecha. La mayoría de ellos podrían ser sus nietos. El interés en Woodstock es intergeneracional.

Woodstock como fenómeno de los 60

El museo del Centro Bethel Woods presenta el contexto del festival tanto cronológica como abstractamente. Los años 60 se examinan más de cerca aquí; acontecimientos como la llegada del hombre a la luna, la elección de John F. Kennedy como presidente de EE.UU., el movimiento de derechos civiles en EE.UU. o la guerra de Vietnam se presentan como capítulos decisivos en la vida de los baby boomers. Parece como si el fenomeno de Woodstock se hubiera creado como una especie de clímax inevitable de las circunstancias de su época. Pero esta dista mucho de la realidad.

En este campo celebraban hace 50 años más de medio millón de hippies.

La batalla de barro como patrimonio histórico

La génesis de Woodstock es demasiado complicada para ser puesta en un museo, a pesar de que el Centro Bethel Woods hace todo lo posible por tratar el tema desde todos los ángulos. La directora del Centro Bethel Woods, Darlene Fedun, dice que Woodstock, además de su papel en la historia cultural, ha dejado sobre todo una "comunidad que quiere cambiar el mundo a través de la música".

"Como guardianes de este sitio histórico, nuestro objetivo es honrar esa herencia y revivir la motivación que hay detrás de ella", asegura Fedun en el aniversario de Woodstock. ¿Lo logrará 50 años después del festival?

Susan es un poco escéptica al respecto: "No me quiero quejar y aprecio que haya aire acondicionado, ascensores y demás, pero en 1969 sólo teníamos barro para refrescarnos".

