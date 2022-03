Museo Picasso recibe pieza que el artista realizó en 1962

80 años del Guernica

Denuncia artística

En el "Guernica", Pablo Picasso deja en claro que en la guerra no hay vencedores, sino solo dolor y muerte. Solamente una rama de olivo en la mano del guerrero remita a una esperanza de paz y de días mejores. En la obra no hay referencias directas a los bandos en pugna, y no se presentan símbolos nacionalistas ni republicanos.