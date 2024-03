Murió Eric Carmen, autor de "All by myself" y otros éxitos

El cantautor Eric Carmen, quien lideró la banda de power-pop de los años 70 The Raspberries y luego tuvo grandes éxitos musicales como "All by Myself" y "Hungry Eyes" de la exitosa banda sonora de "Dirty Dancing", falleció a los 74 años. Su muerte fue anunciada en su sitio web oficial por su esposa, Amy Carmen, quien no reveló la causa y se limitó a decir que murió "mientras dormía, durante el fin de semana".

"Le alegraba mucho saber que durante décadas su música conmovió a tantas personas y será un legado duradero", dice el mensaje. Eric Carmen colocó 13 canciones en el Billboard Hot 100, incluidas tres en el Top 10.

Primeros éxitos con The Raspberries

The Raspberries, que se formaron en Cleveland, tuvieron cuatro sencillos en el Top 40, incluido el éxito del Top 5 "Go All the Way". Formados en 1970, The Raspberries hicieron cuatro álbumes para Capitol Records y eran conocidos por sus trajes a juego en un momento en que la mayoría de las bandas los habían abandonado. "Casi todas las bandas llevaban el pelo hasta la cintura, barba y jeans rotos y parecían un grupo de hippies. Yo quería alejarme lo más posible de eso", le dijo Carmen al Observer en 2017.

El segundo álbum de The Raspberries, "Fresh", lanzado en 1972, sería su disco mejor colocado, alcanzando el puesto 36 y presentando dos éxitos del Top 40, "I Wanna Be With You" y "Let's Pretend".

The Raspberries se separaron en 1975, dos años después de que diferencias creativas aceleraran las salidas del baterista Jim Bonfanti y el bajista Dave Smalley. Luego, Carmen lanzó una carrera en solitario y su debut homónimo incluyó el gran éxito "All By Myself", que vendió más de 1 millón de copias en Estados Unidos y alcanzó el número 2 en 1976.

Años más tarde, la canción vivió un segundo auge como parte de la trama de la película "El diario de Bridget Jones".

Sus otros éxitos incluyeron "Make Me Lose Control" -un éxito número 3 en el Billboard Hot 100 en 1988- y coescribió "Almost Paradise", cantada por Mike Reno y Ann Wilson, que alcanzó el puesto número 7 en 1984.

Éxito musical en "Dirty Dancing"

En 1987 obtuvo otro gran éxito cuando su grabación de "Hungry Eyes" apareció en la banda sonora de "Dirty Dancing" de 1987, alcanzando el Top 5 en el Hot 100 de Billboard e impulsando el álbum a ventas de más de 32 millones de copias.

Eric Carmen nació en Cleveland y aprendió música desde temprana edad. Tomó lecciones de violín a los 6 años y luego aprendió piano y guitarra. Estudiaba en la Universidad John Carroll cuando se integró a un grupo local llamado Cyrus Erie. Él y otro miembro de Cyrus Erie, el guitarrista Wally Bryson, unieron fuerzas con ex-miembros de una banda llamada The Choir para formar The Raspberries, combinando melodías, riffs de guitarra y baladas exuberantes.