Muralistas latinoamericanas le ponen color a la capital alemana

Emoción cromática: muralistas latinoamericanas en Alemania

Arte sin fronteras

Este mural sin título fue creado por la artista Jumu en el marco del Festival "Hand on the Wall" de la ciudad de Múnich. "Cada obra que creo es una parte de mí, una mezcla de mi experiencia personal y las culturas que he tenido la suerte de conocer", explica la autora, cuya madre es peruana y cuyo padre es de Chile.