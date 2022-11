Multitarea - ¿Cuánto se puede hacer al mismo tiempo?

Hacer llamadas mientras conducimos, usar las redes sociales mientras trabajamos, escuchar música mientras estudiamos, trabajar en casa y al mismo tiempo realizar tareas del hogar. En muchas empresas, lo que se denomina capacidad de realizar multitareas todavía se considera un importante criterio de idoneidad. Pero ¿es realmente efectiva esta forma de trabajar y de vivir?

Este documental llega al fondo de este fenómeno en disciplinas tan diversas como la neurociencia y la ciencia del movimiento, la psicología laboral, la administración de empresas y la sociología.

El resultado: nuestros cerebros no están diseñados para manejar varias tareas complejas al mismo tiempo. Hacerlo de todos modos resulta en estrés que puede dañar considerablemente ciertas regiones del cerebro, como las famosas "células grises".

Pero también perjudica a la economía. Un exhaustivo estudio con empresas de 20 sectores diferentes llega a la conclusión de que la multitarea ha llevado a una caída del 25 por ciento en el volumen de negocios. ¿Existen ya soluciones para escapar de la espiral de "hacer cada vez más cosas al mismo tiempo"?





