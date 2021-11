Mujeres y videojuegos en Uruguay - Por un futuro más igualitario

En Uruguay la industria de las tecnologías de Ia información emplea a casi 15 mil personas en diversas funciones y rubros. Según datos de la Cámara Uruguaya de Tecnologías, el sector representa el 3,4% del PBI y tiene una tasa de desempleo negativa. El desarrollo de videojuegos es una de las áreas más importantes. Entre 2015 y 2019, tuvo un crecimiento del 100% los primeros tres años y del 50% los siguientes. Acorde al Banco Interamericano de Desarrollo, Uruguay es líder y pionero regional en esta área. El país sudamericano cuenta además con mujeres en los puestos más destacados de la industria de las Tecnologías de la Información y Comunicación, T.I.C. Sea como programadoras, gerentas de empresa o directivas en la función pública. Laia "Bee” Barboza es hoy probablemente una de las mujeres más destacada de la industria de los videojuegos en Uruguay. Por su impulso a la industria local y a la generación de oportunidades para jóvenes de toda la región, fue elegida como una de las 100 personas más influyentes y transformadoras dentro de la industria de los videojuegos por Game Industry, una publicación especializada a nivel mundial. En el año 2021, fue convocada para organizar el panel de One reason to be en la Game Developers Conference, el evento más importante a nivel mundial de desarrolladores. Laia logró conformar un panel con mujeres y geográficamente diverso. Fighters of faith, el juego que desarrolla la empresa "Pincer games” de Laia, define bien su trabajo. Es un juego que fusiona las cartas coleccionables y las peleas, con influencias del animé y los juegos de rol. En este juego, desde la creación del personaje, hasta la selección de la vestimenta es independiente del género. Así, el jugador puede expresarse de la manera que mejor se adpate a su persona, como explica Laia. En el año 2007, Uruguay creó el Plan Ceibal, un centro de innovación educativa con tecnologías digitales al servicio de las políticas públicas en educación. Uno de sus objetivos principales era disminuir la brecha de acceso a la tecnología en los estudiantes. Hasta agosto de 2021 mediante el Plan Ceibal se han entregado más de 2.581.377 de laptops y tabletas a alumnos y alumnas uruguayos, alcanzando una conectividad del 100% de los centros educativos con red wifi. Dentro de Plan Ceibal existe además la plataforma CREA, que facilita un modelo combinado entre el aprendizaje presencial y la virtualidad. Esta plataforma, permitió durante la pandemia ser una red para el aprendizaje de miles de niños que de lo contrario, hubieran quedado por el camino. En 2018, Ceibal comenzó a trabajar en la sistematización de prácticas en equidad de género, lo que los llevó a ser reconocidos un año más tarde con el premio "El talento no tiene género”, organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo.