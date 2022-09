Mujeres que construyen - Las arquitectas conquistan el arte de la construcción

Pero esto está cambiando: Arquitectas de fama internacional, como Zaha Hadid y Eileen Gray, llevan tiempo realizando diseños innovadores.



¿Qué obstáculos y desafíos deben superar las arquitectas en su camino hacia la cima? ¿Cómo consiguen los codiciados encargos en una industria altamente competitiva? Y: ¿hasta qué punto sus diseños y edificios reflejan su visión de un mundo diferente y mejor?



Las arquitectas que presentamos tienen algo en común: su experiencia como mujeres en un sector dominado por hombres. Lejos de estereotipos y clichés, el reportaje presenta diversas perspectivas de las mujeres sobre la cultura de la construcción contemporánea. Las arquitectas hacen declaraciones muy personales sobre todos los aspectos de su profesión:

el liderazgo y la autoridad, el culto al genio, la creatividad, la presión, la competencia, la comprensión de los roles, así como la responsabilidad social. También hablan de su propia relación con el poder. El resultado es algo más que una descripción de la situación actual; es una visión en perspectiva de una industria que está en pleno cambio.





La arquitectura que fascina es artística, creativa o simplemente impresionante. Regine Leibinger y su equipo están construyendo el edificio más alto de Berlín, que estará listo en 2024.







En Weimar, Helga Blocksdorf creó un edificio revestido con corteza de abedul, mientras que Anapuma Kundoo se ha dedicado a recuperar la artesanía tradicional de la India, por ejemplo, con su "Wall-House".

La arquitectura es la única forma de arte que se puede habitar y recorrer. Las mujeres arquitectas dan forma al mundo en el que vivimos, hoy y en el futuro. El reportaje " Mujeres que construyen" presenta a algunas de ellas.



