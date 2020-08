Mujeres paquistaníes rompen tabúes a través de Tinder

Faiqa es una empresaria de 32 años de Islamabad y, como muchas mujeres jóvenes solteras de todo el mundo, utiliza aplicaciones de citas para conocer a hombres.

Aunque las citas casuales para mujeres todavía están mal vistas en un Pakistán socialmente conservador y fuertemente patriarcal, las actitudes están cambiando rápidamente en las ciudades del país.

Faiqa ha usado Tinder durante dos años y dice que, aunque la experiencia ha sido "liberadora", muchos hombres paquistaníes no están acostumbrados a la idea de que las mujeres tomen el control de su sexualidad y su vida amorosa. A menudo se espera que las mujeres paquistaníes preserven el "honor" de la familia.

"He conocido a algunos hombres en Tinder que se describen a sí mismos como 'feministas de mente abierta', pero todavía me preguntan: '¿Por qué una chica decente y educada como tú está en una aplicación de citas?'", dice Faiqa a DW.

Las citas online aumentan en el sur de Asia

India lidera el mercado de citas por interet o aplicaciones en el sur de Asia y Pakistán se está poniendo al día lentamente. Un estudio del Indonesian Journal of Communication Studies encontró que la mayoría de los usuarios de Tinder de Pakistán provienen de las principales ciudades, como Islamabad, Lahore y Karachi, y generalmente tienen entre 18 y 40 años.

Otras aplicaciones de citas también están ganando popularidad. MuzMatch atiende exclusivamente a musulmanes que buscan una cita. Bumble, a pesar de ser relativamente nueva en el mercado de las citas en línea, es una de las favoritas entre muchas feministas paquistaníes, ya que las mujeres inician la primera conversación.

"Hay menos hombres en Bumble, por lo que de alguna manera se siente más seguro de usar. Tinder es bien conocido y alguien que conoces podría verte, lo que lo hace incómodo", dijo Nimra, una estudiante de Lahore.

Sin embargo, muchas mujeres jóvenes en Pakistán usan aplicaciones porque hacen que las citas sean más privadas.

"Con una aplicación de citas, una mujer puede elegir si quiere una aventura discreta de una noche, una aventura, una relación a largo plazo, etcétera. Es difícil para las mujeres hacer esto abiertamente en nuestra cultura, y las aplicaciones de citas dan una oportunidad que no encontraremos en ningún otro lugar", dice Nabiha Meher Shaikh, una activista feminista de Lahore.

Explorando la sexualidad en una sociedad conservadora

Sophia, una investigadora de 26 años de Lahore, le dijo a DW que usa Tinder para explorar su "sexualidad sin restricciones".

"No me importa si la gente me juzga. La sociedad siempre te juzgará, así que ¿por qué molestarse en tratar de complacerlos?", dice.

Sin embargo, no todas las usuarias de Tinder son tan abiertas como Sophia. La mayoría de los perfiles de Tinder de mujeres paquistaníes no revelan su identidad completa, con fotografías que muestran solo rostros recortados, primeros planos de manos o pies, rostros cubiertos de cabello o solo uñas pintadas.

"Si publicamos nuestros nombres reales o fotografías, la mayoría de los hombres tienden a acecharnos. Si no respondemos, nos encuentran en las redes sociales y envían mensajes extraños", afirma Alishba, de 25 años, de Lahore.

También señala un doble rasero en las citas, y explica que los hombres casados ​​en Tinder a menudo usan un supuesto "matrimonio roto" como excusa para salir con otras mujeres.

Fariha, una bloguera de 28 años, usó Tinder durante un año. "Siempre elegí encontrarme con hombres en lugares públicos hasta que me sentí segura. Pero un hombre me invitó a su casa. Los hombres a menudo asumen que las mujeres se involucrarán sexualmente si siguen preguntando", le dijo a DW.

No más culpas ni etiquetas

La introducción de aplicaciones de citas en Pakistán también ha desafiado los tabúes y ha provocado debates sobre la sexualidad, el consentimiento y el sexo seguro de las mujeres.

Para algunos, la creciente popularidad de las aplicaciones de citas revela el grado de control del Estado sobre los cuerpos de las mujeres y las elecciones personales de las personas.

Ameer ul Azeem, secretario general del partido islámico Jamaat-e-Islami, afirma a DW que "las niñas y los niños que usan estas aplicaciones se reúnen en secreto porque también se dan cuenta de que está mal".

Zarish, una artista de Lahore, dice a DW que las mujeres "ya no deberían ser controladas por la culpa y las etiquetas". Dijo que Pakistán tiene "problemas mucho más importantes" que necesitan atención urgente y, por lo tanto, deberían dejar de obsesionarse con "lo que la gente común hace en su vida privada".

"Mis elecciones y deseos individuales me representan como persona, no como el honor de mi familia o de la sociedad", dijo Zarish.