Mujeres en la Iglesia - ¿Es capaz de reformarse el catolicismo?

También exigen acceso al cargo más alto de la Iglesia, el papado.

¿Peligrosas separatistas o valientes reformadoras? Depende del punto de vista. En cualquier caso, Marie Merscher y Veronika Gräwe son católicas de corazón. Que las mujeres sean sacerdotisas y que las parejas homosexuales reciban la bendición debe ser posible en la Iglesia del siglo XXI, piensan las dos berlinesas. Reunimos en la misma mesa a reformistas y tradicionalistas. ¿Puede reformarse el catolicismo o todo seguirá igual?

