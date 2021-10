Mujer es violada en un tren en Estados Unidos mientras pasajeros no hacen nada, según la policía

Una mujer fue violada por un desconocido en un tren de cercanías en los suburbios de Filadelfia en presencia de otros pasajeros que, según un funcionario policial, "deberían haber hecho algo". Según informaron medios locales, ningún pasajero a bordo llamó al 911 mientras la mujer era agredida sexualmente.

El superintendente Timothy Bernhardt, del Departamento de Policía de Upper Darby, dijo que los agentes fueron llamados a la terminal de la calle 69 alrededor de las 10 de la noche del miércoles (13.10.2021) después de la agresión en el tren que va hacia el oeste en la línea Market-Frankford.

Un empleado de la Autoridad de Transporte del Sureste de Pensilvania que se encontraba en las inmediaciones al paso del tren llamó a la policía para informar de que "algo no iba bien" con una mujer a bordo del tren, dijo Bernhardt.

La policía de la SEPTA que esperaba en la siguiente parada encontró a la mujer y detuvo a un hombre. La mujer fue trasladada a un hospital.

Bernhardt calificó a la víctima de "mujer increíblemente fuerte" que proporcionó a la policía mucha información. Ella no conocía a su atacante, dijo. "Se está recuperando", dijo Bernhardt. "Esperemos que salga adelante".

Episodio fue capturado en un video de vigilancia

Todo el episodio fue capturado en un video de vigilancia que mostraba a otras personas en el tren en ese momento, dijo Bernhardt.

"Había mucha gente, en mi opinión, que debería haber intervenido; alguien debería haber hecho algo", dijo Bernhardt.

"Habla de dónde estamos en la sociedad; quiero decir, ¿quién permitiría que algo así tuviera lugar? Así que es preocupante".

Fiston Ngoy, de 35 años, ha sido acusado de violación, asalto indecente agravado y cargos relacionados, según los registros judiciales del condado de Delaware. Bernhardt dijo que es conocido tanto por la SEPTA como por la policía de Upper Darby.

La SEPTA emitió un comunicado en el que lo calificaba de "acto criminal horrendo" e instaba a cualquiera que fuera testigo de algo así a denunciarlo a las autoridades.

"Había otras personas en el tren que presenciaron este acto horrible, y podría haberse detenido antes si un pasajero hubiera llamado al 911", dijo la autoridad.

FEW (AP, The New York Times)