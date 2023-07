Mujer es alcanzada por meteorito mientras tomaba café

En un extraño accidente ocurrido el 6 de julio en Schirmeck (este de Francia), una mujer puede haberse convertido en la segunda persona de la historia en ser alcanzada por la caída de una roca espacial, después de que un pequeño fragmento de meteorito rebotara en el tejado de su casa y le golpeara en el pecho mientras charlaba con una amiga tomando un café, dejándole pequeñas contusiones, informa el periódico francés Les Dernières Nouvelles d'Alsace (DNA).

"Oí un gran 'Poom' procedente del tejado de al lado", dijo al periódico la mujer que no fue identificada por su nombre, "En el segundo que siguió, sentí un golpe en las costillas. Pensé que era un animal, ¡un murciélago!", agregó.

El meteorito

La mujer descubrió entonces una piedra del tamaño de un guijarro a sus pies. Llevó la piedra, que pesa unos 50 gramos, a Thierry Rebmann, consultor en geociencias y antiguo investigador en paleogeología de la Universidad de Basilea, para que la examinara.

El guijarro tenía un aspecto similar al de la roca volcánica, pero mostraba signos de haber sido sobrecalentado en la atmósfera. Estaba compuesto principalmente de hierro y silicio, lo que significaba que posiblemente se trataba de un meteorito.

"Es muy raro encontrarlos en nuestros ambientes templados", explicó Rebmann a DNA. "Se fusionan con otros elementos. En cambio, en un entorno desértico, podemos encontrarlos más fácilmente", agregó.

No obstante, de acuerdo con Live Science, quien cita a France Bleu Alsace, han surgido algunas dudas sobre si la roca realmente es un meteorito. Aunque, según el medio científico, en el reporte no se menciona a ningún experto en particular y sus razones para cuestionar las conclusiones de Rebmann no están claras.

Rebmann, quien no es un experto en meteoritos, sugirió que otros científicos examinaran la roca para obtener una evaluación más precisa.

Un evento extraordinario

De confirmarse, este sería un acontecimiento sumamente excepcional. De acuerdo con estimaciones recopiladas por Futurism, las probabilidades de ser impactado por un meteorito son tan escasas como ganar la lotería dos veces seguidas o lanzar una moneda al aire y obtener cara en 44 ocasiones consecutivas.

Esto resulta sorprendente, considerando que la NASA informa que cada día se precipitan aproximadamente 48,5 toneladas de material meteorítico sobre la Tierra, gran parte de las cuales terminan cayendo en los océanos o en áreas deshabitadas.

En lo que va del siglo XXI, solo se han registrado cinco casos de aterrizajes de meteoritos en Francia. Según National Geographic, Ann Hodges ocupa el singular lugar de ser la única persona en la historia que ha sido alcanzada por un meteorito. En 1954, mientras descansaba la siesta en el salón de su casa, un fragmento de roca negra del tamaño de una pelota de béisbol atravesó el techo e impactó en su muslo. Afortunadamente, sobrevivió al incidente con algunas contusiones.

