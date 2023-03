Muere la leyenda del jazz Wayne Shorter a los 89 años

El saxofonista y compositor de jazz estadounidense Wayne Shorter, famoso por haber trabajado junto a Miles Davis en Second Great Quintet, falleció el jueves (02.03.2023) a los 89 años en un hospital de Los Ángeles, California.

La noticia fue confirmada por su publicista al periódico The New York Times, pero no fueron especificadas las razones de su deceso.

Shorter es considerado uno de los jazzistas más prolíficos de la historia musical de Estados Unidos, tras haber mantenido una carrera de casi 70 años en los escenarios.

Nacido en Newark, Nueva Jersey (EE.UU.), en 1933, Wayne estudió en la Escuela Secundaria de Artes de Newark, comenzó sus estudios musicales impulsado por su padre y antes de convertirse en un profesional del saxofón soprano, también probó suerte con el clarinete.

En 1959, Shorter se unió al grupo The Jazz Messengers, liderado por el baterista Art Blakey. En él alcanzó el reconocimiento internacional tras las numerosas giras por el mundo que emprendieron y las piezas musicales que compuso.

Su siguiente trabajo sería junto al célebre trompetista estadounidense Miles Davis, al formar parte de Second Great Quintet. En el quinteto de Davis, Shorter pudo explorar con mayor libertad su propio estilo y sus composiciones y se considera que fue ahí donde encontró su propia voz e identidad musical.

A la par de su trabajo con Davis, Shorter grabó discos junto a trompetistas renombrados como Freddie Hubbard, Lee Morgan y el pianista McCoy Tyner.

En la década de 1970, Shorter creó la banda de jazz fusión Weather Report y en esa misma década también trabajó con la cantante de folk canadiense Joni Mitchell, con quien colaboraría a lo largo de su carrera en la creación de diez de sus álbumes.

También trabajó con el guitarrista Carlos Santana en discos como "The Swing of Delight" y "This Is This", y en la década de 1990 presentó "High Life", que recibió un premio Grammy a mejor álbum de jazz contemporáneo.

En total, el músico se hizo acreedor a 12 premios Grammy y fue nominado en 23 ocasiones. En 2018, Shorter se retiró de los escenarios por problemas de salud, pero continuó su trabajo como compositor.

gs (efe, afp)