Muere la actriz Angela Lansbury a los 96 años

La estrella británica interpretó a la escritora de misterio e investigadora de crímenes Jessica Fletcher en la serie de televisión de Murder, She Wrote (Reportera del crimen).

"Los hijos de Angela Lansbury anuncian con tristeza que su madre murió pacíficamente mientras dormía en su casa en Los Ángeles, apenas cinco días antes de cumplir 97 años", indica un comunicado citado en medios estadounidenses.

La actriz estuvo nominada en tres ocasiones al Óscar por papeles de reparto (Gaslight, The Picture of Dorian Gray y The Manchurian Candidate) y logró una estatuilla honorífica en 2013, concedida por la Academia de Hollywood.

reuters/afp /rr