Muere Kobe Bryant y así reacciona el mundo

Barack Obama: "Kobe fue una leyenda sobre la duela y estaba comenzando lo que hubiera sido un segundo acto, igual de importante. La pérdida de Gianna nos rompe aún más el corazón, como padres."

Garbiñé Muguruza, tenista española:

“Me he levantado con varios mensajes que me decían que mirara las noticias. No me puedo creer que haya pasado una desgracia así, cómo es posible que una leyenda acabe así”

Donald Trump:

"A pesar de ser uno de los auténticos grandes basquetbolistas de todos los tiempos, Kobe Bryant apenas comenzaba en su vida. Amaba mucho a su familia y tenía gran pasión por el futuro. La pérdida de su hermosa hija Gianna hace aún más devastador a este momento."

Michael Jordan: "Quise a Kobe como a un hermano menor. Voy a extrañar nuestras charlas. Era un competidor feroz, uno de los grandes de este juego".

"Magic" Johnson: "Mi amigo, una leyenda, esposo, padre, hijo, hermano, ganador de un Óscar y el mejor jugador en la historia de los Lakers de todos los tiempo, se ha ido. Es difícil aceptarlo. Kobe fue un líder en nuestro deporte."

Shaquille O'Neal: "No hay palabras para expresar el dolor que siento por la tragedia de haber perdido a mi sobrina Gigi y a mi hermano Kobe Bryant. Los quiero y los extrañaré."

Kareem Abdul-Jabbar: "La mayoría recordará a Kobe como al magnífico atleta que inspiró a toda una generación de basquetbolistas. Pero para mí siempre será una persona que fue mucho más que el deportista."