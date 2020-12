Muere el autor de novelas de espías John Le Carré

John Le Carré, un espía convertido en novelista que se convirtió en el principal escritor de ficción de espionaje en inglés, murió el sábado a los 89 años, anunció su agente este domingo (13.12.2020).

"Con gran tristeza debo anunciar que David Cornwell, conocido en el mundo con el nombre de John Le Carré, falleció tras una corta enfermedad en Cornwall el sábado por la noche. Tenía 89 años. Nuestro pensamiento está con sus cuatro hijos, sus familias y su querida esposa Jane", indicó Jonny Geller, director del grupo Curtis Brown, agencia artística con sede en Londres.

La muerte no está relacionada con COVID-19, según la información.

Nacido como David Cornwell, Le Carré trabajó para el servicio de inteligencia de Reino Unido antes de usar su experiencia para crear obras de ficción que incluyen Tinker, Tailor, Soldier Spy y The Spy Who Came in from the Cold.

rrr (afp/ap)

Noticia en desarrollo...