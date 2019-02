Muere el actor británico Albert Finney

Todo lo que hay que saber sobre la Berlinale 2019

Sección "Forum"

En la sección "Forum" se muestran este año 39 películas con contenido político y social. El lema de 2019 podría ser "Literatura", porque algunos guiones se basaron en cartas o poemas. Un ejemplo: "Los niños de los muertos", de la Nobel de Literatura Elfriede Jelinek. También participa el impresionante film en blanco y negro "Mother, I Am Suffocating. This is my last Film About You", de Lesotho.