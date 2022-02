Muere cadete tras completar entrenamiento de los SEAL conocido como la "semana del infierno"

Un candidato a SEAL de la Armada de Estados Unidos que murió pocas horas después de completar la agotadora prueba de la "semana del infierno" fue identificado este domingo (06.01.2022) como Kyle Mullen, un marinero de 24 años que se unió al Ejército el año pasado.

Mullen murió en un hospital del área de San Diego el viernes después de que él y otro aprendiz de SEAL informaran de que experimentaban síntomas de una enfermedad desconocida, dijo la Marina.

El otro marinero, cuyo nombre no ha sido revelado, fue hospitalizado en condición estable, informó el domingo el San Diego Union-Tribune.

Enfermedad desconocida

La causa de la muerte se desconoce y se está investigando. Ambos hombres cayeron enfermos apenas unas horas después de haber completado con éxito la prueba que pone fin a la primera fase de evaluación y selección para la clase de élite Basic Underwater Demolition/SEAL (BUD/S).

La Marina dijo que ninguno de los dos había sufrido un accidente o un incidente inusual durante los cinco días y medio de la "semana del infierno".

Aprendices de los SEAL de la Armada llevan botes inflables en la Base Naval Anfibia de Coronado, California.

El contralmirante H.W. Howard III, comandante del Mando de Guerra Especial de la Armada en Coronado, California, ofreció sus condolencias a la familia de Mullen en un comunicado.

"Estamos extendiendo todas las formas de apoyo que podemos a la familia de Mullen y a los compañeros de clase del BUD/S de Kyle", dijo Howard.

Mullen se alistó en la Marina en marzo de 2021, según su biografía naval. Se presentó al entrenamiento de los SEAL en Coronado en julio, dijo el Union-Tribune.

La "semana del infierno"

La prueba de la "semana del infierno" es parte de la clase BUD/S, que implica la demolición básica bajo el agua, la supervivencia y otras tácticas de combate. Se produce en la cuarta semana en la que los candidatos a SEAL están siendo evaluados y esperan ser seleccionados para el entrenamiento dentro del Mando de Entrenamiento Básico de Guerra Naval Especial.

El programa SEAL pone a prueba la fuerza física y psicológica, junto con la competencia acuática y las habilidades de liderazgo. El programa es tan extenuante que al menos entre el 50 % y el 60 % no superan la "semana del infierno", en la que los candidatos son llevados al límite.

Muertes anteriores a Mullen

El último candidato a SEAL que murió durante la fase de evaluación fue el marinero James Derek Lovelace, de 21 años, en 2016. Estaba luchando por pisar el agua con el equipo completo en una piscina gigante cuando su instructor lo empujó bajo el agua al menos dos veces. Perdió el conocimiento y murió.

El marino SEAL James "Derek" Lovelace murió durante su primera semana de entrenamiento.

Su muerte fue declarada inicialmente como un homicidio por el médico forense del condado de San Diego. Un año después, tras una investigación, la Marina dijo que no presentaría cargos penales por el ahogamiento de Lovelace. La autopsia reveló que tenía un corazón agrandado que contribuyó a su muerte, y que también tenía una arteria coronaria anormal, que se ha asociado con la muerte súbita cardíaca, especialmente en los atletas.

El informe de la autopsia no aclara en qué medida las anomalías cardíacas de Lovelace contribuyeron a su muerte.

La última muerte se produce apenas dos meses después de que un comandante de los SEAL de la Armada muriera a causa de las lesiones sufridas durante un accidente de entrenamiento en Virginia. El comandante Brian Bourgeois, de 43 años, se cayó mientras descendía a gran velocidad de un helicóptero, y murió varios días después.

FEW (AP, US Navy, San Diego Union-Tribune, The New York Times)